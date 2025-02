Platforma toto tlačidlo zatiaľ len testuje.

Viaceré sociálne siete využívajú funkcie like a dislike (páči sa mi to a nepáči sa mi to) čisto na hodnotenie obsahu. Inšpiráciou pre spoločnosť Meta bol pravdepodobne YouTube, ktorý umožňuje hodnotiť len komentáre. Túto novú funkcionalitu chce teraz testovať aj Instagram, informuje Technave.

Šéf Instagramu, Adam Mosseri, včera potvrdil, že platforma testuje nové tlačidlo "Nepáči sa mi to" pre komentáre. Umožní používateľom vyjadriť nesúhlas s komentárom bez toho, aby odhalili používateľské mená alebo poskytli počítadlo (nebude viditeľné, koľko dislikeov má určitý komentár). Ak dáš dislike, zníži sa tým „hodnotenie“ daného komentára, čo spôsobí, že sa objaví nižšie vo vlákne komentárov.

V komentároch k príspevku, ktorý oznamoval túto novinku, však niektorí používatelia uviedli, že tento krok je „výhovorkou na cenzúru“ a „umlčaním más“. Podľa Mety má upozorňovať na nevhodný obsah.