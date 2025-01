Slovensko slávi obrovský úspech, na „kulinárskych Oscaroch“ sa umiestnilo na popredných priečkach

Súťaž sa koná každé dva roky vo francúzskom meste Lyon.

Slovensko sa zúčastnilo jednej z najprestížnejších svetových gastronomických súťaží s názvom Bocuse d’Or. Slovenskí kuchári to dotiahli až na podujatie Grand Final, ktoré je vrcholom celej súťaže, ktorú prezývajú aj kulinárske Oscary.

Koná sa každé dva roky v Lyone vo Francúzsku. Táto súťaž nesie meno Paula Bocusea, legendárneho francúzskeho šéfkuchára, a oslavuje najvyššiu úroveň kulinárskeho umenia.

V kuchárskej súťaži sa stretlo 24 krajín z celého sveta. Slovensko aj napriek veľkej konkurencii získalo 15. miesto. Ide o doposiaľ najlepšie miesto, aké naši reprezentanti na tejto súťaži získali.

Prvé tri miesta získalo Francúzsko, Dánsko a Švédsko. Našu krajinu reprezentovali mená ako Marek Minarič, Márk Janák a Peter Vajgel. Slovenský tím trénuje renomovaný švédsky kuchár Jimmi Eriksson.

Ako uvádza slovenská oficiálna stránka Bocuse d’Or, hlavnými témami bolo mäso a ryba. Každý šéfkuchár mal 5 hodín a 35 minút na to, aby vykúzlil 2 súťažné jedlá.

Slováci pripravili sciénu kráľovskú plnenú homárovou fášou a čili, s konfitovaným zelerom, plnenou zelerovou polguľou a šafránovo-homárovým sabayonom. Na tému „mäso“ pripravili srnčí chrbát plnený Foie Gras a sviečkovicou, pošírovaný srnčí chrbát v cukete, koláč zo srnčieho stehna so slivkami a smrčkovcom. Prílohy tvorila hruška s čiernou ríbezľou a pekanovými orechmi, consommé s raviolou a ragú, doplnené omáčkou.

Súťaž bola náročná, no slovenská reprezentácia bola na to dobre pripravená. „Bolo potrebné zbierať inšpiráciu a nápady, preto som sa rozhodol ísť na niekoľko mesiacov do Zürichu. Jedlá sa dennodenne vyvíjali a ladili sa chute či detaily, aby sa našiel ten najideálnejší chuťový vzorec. Aktivita bola intenzívna a na dennej báze, predovšetkým tesne pred súťažou,“ vyjadrili sa kuchári pre portál Kávičkári.