Boli sme na premiére nového seriálu Studňa. Rodinná tragédia, ktorá otriasla Československom, opäť ožíva (REPORTÁŽ)

Tvorcovia prezradili, na čo sa môžeš v seriálovej novinke tešiť.

V roku 1968 otriasla dedinkou Vonoklasy brutálna vražda manželov. V zhorenom dome sa našlo bezvládne telo ženy, jej mŕtvy manžel bol neskôr nájdený v záhradnej studni. Jediný, kto tragickú noc prežil, bol ich syn Stanislav Jelínek mladší. Rodinná tragédia sa rýchlo dostala do médií a brutalita, s akou bola vražda vykonaná, otriasla celým Československom.

Kriminalisti sa okamžite pustili do vyšetrovania dvojnásobnej vraždy. Kľúčovým svedkom sa stal syn Stanislav, ktorý ako jediný prežil besnenie vraha. Syn však svoje výpovede niekoľkokrát zmenil, čím vyšetrovateľom prácu rozhodne neuľahčil.

Nakoniec však kriminalisti prípad uzavreli a z vraždy obvinili Stanislava staršieho. Závery, ktoré vyšetrovanie prinieslo, však pre verejnosť neboli presvedčivé. Rodinní príslušníci aj miestni obyvatelia totiž verili, že za tragédiou mal byť syn Stanislav.

Tajomný prípad, ktorý dodnes zostáva nevyjasnený, sa rozhodlo preskúmať Voyo. Novinka s názvom Studňa vznikla v réžii jednej z najuznávanejších režisérok súčasnosti Terezy Kopáčovej a podľa scenára najvýraznejších talentov svojej generácie Mira Šifru a Kristiny Májovej.

Príbeh Marie a Standu Jelínkovcov, zdanlivo obyčajného páru zo stredočeských Vonoklas, poznajú celé generácie Čechov a Slovákov. Málokto však vie, čo rodinnej tragédii predchádzalo, čo po nej nasledovalo a kam až môžu viesť narušené vzťahy. Aj to sa dozvieš v šiestich epizódach novej série Studňa , ktorú môžeš od 10. januára sledovať exkluzívne na Voyo

„Pre moju generáciu je to taká detská nočná mora,“ prezradila nám počas slávnostnej premiéry režisérka Tereza Kopáčová. „Keď sa povie studňa, samozrejme sa človeku vybaví všetko to, čo si pamätá z detstva. A je to silné,“ dodala režisérka.

V hlavných úlohách sa predstavia David Švehlík a Johana Matoušková, ktorí stvárnili manželov Jelínkovcov. V úlohe ich malého syna uvidíš Filipa Františka Červenku. V sérii Studňa ďalej účinkujú Gabriela Marcinková, Jana Nagyová, Marián Mitaš, Hana Vagnerová, Jakub Prachař či Kristýna Ryška.

Ako novinku hodnotia diváci, ktorí mali možnosť pozrieť si slávnostnú premiéru? Aké bolo natáčanie kriminálnej série, ktorá otvára rodinnú tragédiu spred mnohých rokov? Aj to sa dozvieš vo videu.