Nikki Glaser prepísala históriu Zlatých glóbusov. Je prvou ženou, ktorá ich moderovala sama

História sa písala na tohtoročných Zlatých glóbusoch, kde Nikki Glaser ako prvá žena zvládla úlohu sólo moderátorky, upozornilo Yahoo. Ceremoniál premenila na večer plný ostrého humoru, ktorý si zachoval citlivú rovnováhu medzi iróniou a rešpektom. Jej 10-minútový otvárací monológ okamžite zaplavil sociálne siete pozitívnymi ohlasmi.

Glaser začala svoj prejav s typickou dávkou sebairónie a šarmu: „Niektorí ma poznáte z roasts, ale dnes večer tu nie som, aby som vás roastovala. A ako by som mohla? Ste takí slávni a mocní, že môžete všetko... no, okrem toho, aby ste krajine povedali, koho má voliť.“ Diváci ocenili aj jej jemné podpichovanie streamovacích služieb a odľahčenú poznámku o jej obľúbenom hercovi Glenovi Powellovi. „Aký rok si mal, Glen! Bože môj, bol si vo všetkom. Twisters, Hit Man, a v mojej hlave, keď som mala sex so svojím priateľom,“ povedala Nikki.

Svojím výkonom ukázala, že Zlaté glóbusy sa môžu otvoriť novým tváram a štýlom moderovania, ktoré kombinujú humor a autentickosť. Ako napísal komik Jon Stewart: „Nikki Glaser je na toto ako stvorená.“