V tabuľke sú aktuálne na 14. priečke.

Manchestru United sa v posledných zápasoch nedarí a ich budúcnosť v najväčšej futbalovej lige – britskej najvyššej Premier League je ohrozená. Problémy klubu si všíma aj jeden z ich najväčších sponzorov – Adidas.

So športovou značkou majú kontrakt vo výške 900 miliónov libier (cca 1,8 miliardy eur). Ak vypadnú z Premier League, môžu oň prísť, informuje o tom portál The Telegraph.

Na základe zmluvy, ktorá má platnosť 10 rokov, môže Adidas zmluvu ukončiť predčasne v prípade, že zostúpia z prvej ligy. Ak by sa tak stalo, zmluva má celosezónnu výpovednú lehotu. V hre je aj ďalšia možnosť „trestu.“ Športová značka môže výrazne okresať financie, ktoré klubu poskytuje. Ak by sa im do ligy nepodarilo postúpiť, vyplácali by im len polovicu - čiže 450 miliónov libier.

To, že sa klubu nedarí, si uvedomujú aj v jeho vedení. Manažér a tréner Ruben Amorim sa vyjadril, že je momentálne jasné, že bojujú o postup. Manchester čaká najbližší zápas v nedeľu. Stretnú sa v ňom s Liverpoolom.