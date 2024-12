Tesco Mobile prináša novú predplatenú kartu a rozdáva 150 GB dát zadarmo. Takto ich získaš

Mobilný operátor oslavuje už 15. rokov.

Tesco mobile má dôvod na oslavu – už 15 rokov je tvojím spoľahlivým parťákom na Slovensku. Práve v čase narodenín prináša novú predplatenú kartu Topka, ktorá má výhodné ceny a 150 GB dát ako darček pre každého nového používateľa s Tesco Clubcard.

Čo je nová Topka?

Topka je jednoduchá, prehľadná a výhodná. Môžeš si s ňou užívať:

Volania a SMS do všetkých sietí len za 0,06 €

Denný dátový balíček 2 GB za 1 € alebo mesačný 2 GB za 3 €, pričom nevyužité dáta sa ti automaticky prenesú do ďalšieho mesiaca

Úvodný kredit 5 €

Zdroj: tesco mobile

150 GB ako darček? Yes, please

Nový rok, nový začiatok – a kopec dát k tomu. Stačí si aktivovať Topku s Tesco Clubcard a získaš 150 GB dát ako darček. Aktivácia je možná až do 4. februára 2025 a dáta môžeš využívať do konca februára. Netflix maratón, nekonečné scrollovanie na Insta alebo hranie hier? Tieto dáta to zvládnu všetko. Ak si kúpiš Topku v predajni Tesco, získaš aj 150 Clubcard bodov navyše.

Prečo práve Tesco mobile?

15 rokov skúseností a viac ako 270 000 spokojných zákazníkov

Spojenie dvoch silných značiek – Tesco a O2

Špičkové 4G LTE a 5G pokrytie dostupné pre viac ako 84 % Slovákov

Takže, na čo ešte čakáš? Zbaľ si Topku a užívaj si super výhody – jednoduché ceny, kopec dát a skvelú sieť, ktorá ťa nesklame. SIM kartu Topka kúpiš vo všetkých predajniach Tesco. Viac info nájdeš na tescomobile.sk. 🎉