Lenka Tejbusová o Farme 16: S Matúšom sme spravili najväčšiu sledovanosť. Keby som tam nebola, kto by to pozeral? (Rozhovor)

V populárnej reality šou sa tento rok postarala o najväčší rozruch.

Neberie si servítky pred ústa. Vždy povie, čo má na srdci, a ideálne čo najhlasnejšie. Jej ostrý slovník často šokoval nielen divákov pred televíznymi obrazovkami, ale aj ďalších súťažiacich Farmy 16. Aj preto sa s viacerými z nich niekoľkokrát tvrdo pochytila.



Lenka Tejbusová (23) alias Lenočka toho síce na farme nenarobila až tak veľa, zanechala tam však nezmazateľnú stopu práve vďaka nespočetnému množstvu pamätných momentov. Niektoré boli vážne, iné vtipné. Jej excesy však každý mesiac plnili titulky bulvárnych plátkov. Sama tvrdí, že sa stala maskotom tohto ročníka.

Domov ju napokon poslal skúsený a pracovitý Hoku. I keď si z reality šou neodniesla finančnú výhru, našla tam lásku — Matúša Horvátha z Košíc, s ktorým momentálne tvorí pár aj mimo kamier. Ako vyzerá ich vzťah mimo farmy, ako ju prijala jeho rodina a čo povedala jej mama na búrlivé sexuálne scény, ktoré obleteli celé Slovensko?

Mladá influencerka ďalej prezradila, čo si na farme uvedomila, s kým zo súťažiacich by šla na spoločnú dovolenku a odhalila, aký zápas by ju možno prinútil vrátiť sa do boxerského ringu vo Fight Night Challenge. Okrem toho ozrejmila, prečo sa už nekamaráti s Filipom Sulíkom.

Ak sa ti páči podobný obsah, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj všetky články na našom webe bez zbytočných obmedzení. Nájdeš tam viacero recenzií, reportáží zo zahraničia, profilov osobností či desivé kriminálne príbehy.

V tomto článku si prečítaš: Koľko približne zarobí mesačne z Herohero.

Čo jej spravil Filip „Fiki“ Sulík.

Aké tetovanie si dala spraviť opitá po príchode z Farmy.

Koľko followerov jej pribudlo po šou.

Aké influencerky má rada.

Prečo by nechcela zápas s Ellou Kruželákovou.

Zdroj: Refresher/Gabriel Kotrha

Začnime tým, čo sa dialo, po tom ako si vypadla zo šou. Aké bolo tvoje prvé stretnutie s maminou? Čo ti povedala na všetky tie excesy či už alkoholické alebo sexuálne?

Moja mamina síce nebýva na Slovensku, ale prišla za mnou do Bratislavy. Kúpila si aj tak letenku, pretože ma mala prísť navštíviť na farmu. Avšak tesne predtým, než mali prísť súťažiacim návštevy, som vypadla. Čo sa týka jej reakcie, bola v šoku, keď moje škandály eskalovali. Predsa len, ona je slušná žena, bývalá učiteľka... Som však dospelý človek, žijem sama, starám sa o seba sama. A ako stále vravím, každá dráma trvá dva dni a každý na všetko aj tak raz zabudne.

Ľutuješ niečo, čo si povedala alebo urobila počas Farmy?

Nie, nezvyknem niečo ľutovať.

Zdroj: Archív TV Markíza

Nie je tajomstvom, že s Matúšom tvoríte pár a je to vážnejšie než na farme. Ako ho mamina prijala? Čo vravela na tie vypäté situácie, kedy bol Matúš k tebe naozaj vulgárny?