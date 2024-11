Marketingový fail roka. Mattel na krabici od detskej bábiky uviedol link na pornostránku

Niekedy sa stane, že sa marketing jednoducho nepodarí. Často značky nešťastne zvolia slová či obrázky a ľudia z toho majú zábavu ešte niekoľko dní. Takýto fail sa stal aj známemu výrobcovi hračiek. Firma Mattel, ktorú pravdepodobne poznáš ako výrobcu Barbie, na obale bábiky omylom uviedla link, ktorý odkazuje na pornostránku.

The official Mattel Wicked dolls link to a porn site on the box 😭😭 pic.twitter.com/iW4mNVAlPE