Uvažuješ nad vylepšením úsmevu, no chceš čo najviac prirodzene vyzerajúce a dlhodobé riešenie? Jednou zo skvelých možností su práve keramické korunky. Iste o nich veľa nevieš, tak poď zistiť viac.

Moderná zubná protetika prináša niekoľko možností nového úsmevu. Keramické korunky sú čoraz vyhľadávanejšou voľbou, pretože ponúkajú množstvo výhod oproti iným typom koruniek. Zamaskujú poškodený, krivý či zlomený zub, skryjú farebné nedokonalosti a zaistia, aby si sa mohol usmievať bez zábran.

Zdroj: Doktor Úsmev

Ako dlho vydržia keramické korunky?

Jednou z najväčších výhod je ich trvanlivosť. Vďaka pevnej štruktúre a odolnému materiálu a dobrej starostlivosti ti môžu slúžiť 15 či dokonca 20 rokov. To je podstatne dlhší čas ako pri iných typoch koruniek, napríklad živicových, ktoré sa opotrebujú oveľa rýchlejšie.

Sú keramické korunky odolnejšie ako iné typy koruniek?

Áno, jednoznačne. Keramika je extra odolný materiál. Dokáže oveľa lepšie vzdorovať každodennému opotrebovaniu pri žuvaní, škrípaní zubami či pití farebných nápojov. Živicové alebo celokovové korunky sa, na rozdiel od keramických, ľahšie opotrebujú, poškodia i zafarbia. A to je to, čo od nových zubov naozaj nechceš.

Zdroj: Doktor Úsmev

Vyzerajú keramické korunky prirodzene?

Iste si už na internete zahliadol kopec videí od ľudí, ktorí si v Turecku nechali za veľmi výhodné peniaze urobiť celý chrup. Žiaľ, častokrát na úkor kvality a prirodzenosti. Obrovskou výhodou keramických koruniek je, že vďaka polo-priehľadnej štruktúre dokonale imitujú vzhľad prirodzenej zubnej skloviny a človek nevyzerá ako Jim Carrey vo filme Maska.

Na pohľad aj na dotyk pôsobia úplne autenticky. Nikto nepostrehne, že nemáš svoje vlastné zuby. Skúsený zubný lekár navyše dokáže odtieň korunky perfektne zladiť s farbou tvojich zubov. Výsledkom je prirodzený, žiarivo biely úsmev, ktorý zožne veľa chvály.

Pre porovnanie sa ešte vráťme ku kovovým korunkám. Tento typ má síce v zubnej protetike miesto, no hlavným mínusom je ich neestetický vzhľad. Kovový povrch pôsobí veľmi nápadne a umelo, najmä na predných zuboch. Časom navyše môže na okraji presvitať tmavý kovový lem, čo estetiku ešte zhoršuje. Kovy tiež môžu u niektorých ľudí vyvolávať alergické reakcie a dráždenie ďasien.

Áno, ide o lacnejšiu možnosť, ale z dlhodobého hľadiska sa táto úspora nevypláca. Kovové korunky môžu podliehať korózii a veľmi rýchlo strácajú pekný vzhľad, takže ich budeš chcieť tak či tak vymeniť.

Zdroj: Doktor Úsmev

Koľko stoja keramické korunky?

Ceny keramických koruniek sa líšia podľa zubnej kliniky a náročnosti prípadu. Spravidla sa pohybujú od 350 do 600 eur za korunku.

Môže sa to zdať ako veľká suma, no treba si uvedomiť, že ide o investíciu do zdravia a sebavedomia na mnoho rokov dopredu. Keramické korunky sú vďaka svojej trvanlivosti a estetickým kvalitám z dlhodobého hľadiska často ekonomickejšou voľbou ako lacnejšie alternatívy.

Zubná klinika Doktor Úsmev ponúka možnosť kúpy zubov na splátky. Tak sú keramické korunky dostupnejšie aj ľuďom, ktorí nemajú navyše balík peňazí na nový chrup.