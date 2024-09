Primark predstavil novú jesennú kolekciu s Ritou Ora. Outfity odrážajú osobný štýl speváčky a niektoré kúsky kúpiš za 3,50 €

Kolekcia je dostupná od 10. septembra.

Medzinárodný maloobchodný reťazec Primark prináša už štvrtú kolekciu so svetovou superhviezdou Ritou Ora. Kolekcia s názvom „Lazy Daze“ je ako stvorená na jeseň a zameriava sa na dva trendy – divoké retro a praktický štýl. Ak hľadáš niečo, čo má jesenný vibe, v utorok 10. septembra utekaj do Primarku.

„Som nesmierne rada, že aj tentokrát prinášame charakteristické kúsky, ktoré by ľudia pravdepodobne nečakali. Moje kolekcie v spolupráci s Primarkom mi pomáhajú zamýšľať sa nad tým, ako vytvárať nové trendy, ktoré oslovia každého, a zároveň je to jedinečná príležitosť podeliť sa o to, čo na móde milujem a vidieť to v oblečení, ktoré nosí toľko ľudí,“ hovorí Rita Ora o novej kolekcii.

Čo nájdeš v kolekcii „Lazy Daze“?

Môžeš sa tešiť na nový svieži vzhľad, ktorým si obohatíš svoj jesenný šatník. Celá kolekcia sa nesie v zemitých farbách s nádychom červenej a v štýle, ktorý zosobňuje tradičnú eleganciu, neutrálnosť, praktickosť a funkčnosť.

V kolekcii nájdeš prekladané sukne v čiernej a hnedej farbe, pohodlné vesty s károvaným vzorom, biele košele a kárované vysoké ponožky. Stačia ti elegantné poltopánky, kravata a máš perfektný back-to-school look.

Pokiaľ si ideš viac elegantný office vibe, ktorý nie je ani príliš ženský ani príliš mužský, v „Lazy Daze“ nájdeš neutrálne oblečenie v retro štýle. Tieto kúsky sú zamerané na pohodlie a tradičné strihy. V kolekcii nájdeš menčestrové nohavice, saká, kardigány a rôzne úpletové svetre. Look môžeš doplniť hnedým trenčkotom alebo elegantnou zlatou bižutériou.

Súčasťou novej kolekcie je tiež sivý kostýmový komplet, ktorý pozostáva z voľného saka, ležérnych plisovaných nohavíc, plisovanej minisukne a strihaných šiat. Tie môžeš kombinovať s popelínovými košeľami a poltopánkami na podpätku, ktoré dodajú tvojmu outfitu moderný vzhľad.

Celý sortiment nájdeš na webstránke Primarku. Aktuálna kolekcia pozostáva zo 163 kusov, vrátane oblečenia, topánok a doplnkov. Ceny začínajú na 3,50 EUR za módne doplnky a končia na 42 EUR za oblečenie.

Rita Ora a spolupráca s Primark

„Každá nová kolekcia v spolupráci so spoločnosťou Primark ma nadchne viac ako tá predchádzajúca. V každej z nich prinášame milovníkom módy prepracovanejší vzhľad a výrazné módne kúsky, ktoré si môžu prispôsobiť svojmu osobnému štýlu. Za posledný rok som sa venovala výberu nadčasových trendových a zároveň symbolických kúskov hodiacich sa do každého ročného obdobia,“ vysvetľuje Rita Ora.

„Od uvedenia prvej kolekcie Rity Ory v minulom roku sa naša ponuka produktov neustále rozširuje o prémiovejšie produkty, od elegantného oblečenia na každodenné nosenie, cez jarné kvetinové kúsky až po našu úžasnú festivalovú kolekciu. Naše partnerstvo s Ritou je aj naďalej procesom skutočnej spolupráce a sme veľmi hrdí, ako sa toto partnerstvo po roku od uvedenia prvej kolekcie vyvíja, pričom naše produkty čoraz viac odrážajú neustále sa vyvíjajúci štýl Rity,” doplnila obchodná riaditeľka v spoločnosti Primark, Mary Lucas.

