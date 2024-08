Jožko Dunajčan alias Zlobor: Zámenu manželiek nakrúcali iba 3 dni a podľa scenára. Ukázal som sa ako alkoholik, to ale nie som

Jozef nám v rozhovore prezradil nielen to, ako sa pripravuje na nastávajúci zápas, ale aj priblížil zákulisie legendárneho dielu reality šou.

„Daj sebe banán a šicko v porádku.“ Jozef Dunajčan, ktorého hlášky zo Zámeny manželiek pozná takmer celé Slovensko, bude mať v októbri svoju premiéru v ringu. Sily si v ňom zmerá so známym komikom Marekom Fučíkom, alias Fučom.

S Jozefom sme sa porozprávali o tom, ako sa na tento zápas pripravuje, a čo by mohla byť jeho silná stránka, s ktorou by vedel zdolať svojho súpera. Zaspomínal si tiež na nakrúcanie dnes už legendárneho dielu Zámeny Manželiek.

„Keď sa na nakrúcala Zámena manželiek, mal som 24 rokov. No a to mladé zmýšľanie, rozumieš. Som si dal poldeco, som fúkol, aby to išlo lepšie, no a davaj. Dajaký Zlobor prišiel a ruplo mu v bedni,“ zhodnotil s odstupom času Dunajčan.

V rozhovore nám okrem iného prezradil, ako nakrúcanie v skutočnosti prebiehalo, a či ľutuje, že sa v šou odprezentoval ako alkoholik. Zisťovali sme tiež, čím sa živí a či má ambíciu opäť sa objaviť na televíznych obrazovkách. Do rozhovoru sa zapojila aj jeho manželka Maruška, ktorú si takisto môžeš pamätať zo Zámeny manželiek.

V októbri ťa čaká tvoj prvý boxerský zápas s komikom Fučom pod záštitou FNC. Ako sa naň pripravuješ?Tento týždeň som začal trénovať box. Nastavili sme si to s trénerom tak, aby som mal štyri až päť tréningov do týždňa.



Fučo má určite omnoho väčšie skúsenosti s bojovými športmi ako ty. Myslíš si, že je pre teba vyrovnaný súper? V čom podľa teba môžeš byť od neho lepší?

Ťažko povedať, to zatiaľ neviem. (smiech) Fučo kedysi totiž robil thajský box.

Mne sa vlastne naskytla ponuka, že môžem ísť do zápasu a keďže som už predtým cvičil v posilňovni, tak ma to namotivovalo ísť si niečo takéto vyskúšať. Otestovať si aspoň jeden zápas, aby som vedel, aké to je.

Jožko Dunajčan. Zdroj: Instagram/dunajcanj

Nebolo podmienkou, aby som išiel do ringu s Fučom, ale nešpekuloval som okolo toho. Dostal som súpera a prijal som to. Nechcel som totiž, aby si ľudia mysleli, že som sa ho zľakol. Rátam s tým, že jeden z nás jednoducho dostane na búdku. Bude to kto z koho. Alebo vyhrám na body. Neznám, uvidíme. (smiech)

Hovoríš, že cvičíš, čiže práve sila by mohla byť tvojou silnou stránkou a potenciálnou výhodou.

No, toto hej. Lebo ja zase mám silu ako býk. Dlhé roky pracujem s drevom na píle, režem také hranoly, znáš to. No proste drevovýroba, čiže aj to je fyzicky namáhavá robota. Ešte je otázne, či tú silu dokážem využiť aj na Fuča. Lebo on zase pozná tie ťahy, hej?

Ja som nikdy v živote neboxoval a len teraz sa učím všetko od začiatku. Hlavne potrebujem nabrať kondíciu, lebo tie sparingy sú niečo úplne iné. Rovnako tiež, keď človek dostane rukavicou, tak darmo, že je tam rukavica, tie údery je aj tak poriadne cítiť. Na to si tiež musím zvyknúť.

Čiže už normálne sparuješ?

Jasné. Už si pomaly zvykám dostávať po hlave, po zuboch, pod rebrá aj do hrudníka. Všelijako, no.

Všetky tie stresy, nervozita, znáš to... Odbehol som si do krčmy a bim-bim. Fukol som do seba, znáš.

Prijal si tento zápas len kvôli výplate, alebo máš do budúcna reálne boxerské ambície? Ako sa ti box zapáčil? Vieš si predstaviť, že pri ňom zostaneš?