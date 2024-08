Ema Fajnor vykročila zo sféry influencerov na televízne obrazovky. Teraz sme si ju zavolali do štúdia, aby nám povedala niečo o módnom štýle Šimkovičovej, Matoviča , či Borisa Kollára

Všetci radi hodnotíme výzor známych osobností, hoci by sme možno nemali. Prínos mnohých z nich je totiž v niečom inom ako v móde. Napriek tomu je naše vonkajšie pôsobenie prvou vecou, ktoré si okolie všíma. Ako sú na tom s módou osobnosti z televíznych obrazoviek alebo zo sociálnych sietí? Vyznajú sa v najnovších trendoch alebo by potrebovali poradiť?



Do štúdia sme si zavolali Emu Fajnor, ktorá sa hodnotením outfitov z časti živí. Pred ňou sa objavia fotografie mnohých známych osobností, ktorých štýl nás zaujal. Vyjadrí sa k trendu sukní na nohaviciach, ale aj sukní na mužoch. Na koniec sme si pre ňu pripravili špeciálnu skupinu ľudí. Pôjde o politikov a političky, ktoré na obrazovkách vidíme každý deň. Kto z nich potrebuje pomoc stylistov, a kto vie módu uchopiť?



Nielen to, ale aj iné módne tipy, triky a trendy uvidíš vo videu!