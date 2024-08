Poradie je kľúčové. Odborníčka vysvetľuje, ako na skincare rutinu

Zisti, v akom poradí použiť jednotlivé pleťové produkty.

Nevieš, ako správne vrstviť produkty vo svojej beauty rutine? Známa odborníčka na riešenie komplexných kožných problémov a zakladateľka kozmetickej značky KVITOK®, Ing. Martina Dudová, PhD., pozná triky, vďaka ktorým bude pre teba vrstvenie produktov hračka.

Vrstvenie pleťových produktov: Kľúč k správnej starostlivosti o pleť

Vrstvenie produktov je kľúčom ku krásnej a žiarivej pleti. Ovplyvňuje celkový výsledok a šetrí nervy aj peniaze. Martina Dudová zdôrazňuje, že ani najdrahší krém nefunguje na nevyčistenú pleť. Preto, ak chceš získať maximum zo svojej rutiny, musíš si pleť najskôr vyčistiť a vedieť, kedy a kam čo naniesť.

Každý postup závisí od typu pleti, problému, zloženia výrobkov a denného času.

Poradie pleťovej kozmetiky v skincare rutine si zvoľ podľa dôležitosti a zloženia jednotlivých produktov. Kľúčová je najmä ich úloha. Zdroj: Kvitok

Čo použiť kedy? Sprievodca ideálnym poradím pleťových produktov

Odličovacie mlieko

Prvý krok je odstránenie make-upu a SPF krému. Použi odličovacie mlieko alebo 2-fázový multifunkčný čistič. Obidva sa vyznačujú jemnosťou a vhodnosťou pre všetky typy pleti. Konjac špongia alebo malý uteráčik ti zas pomôžu odstrániť nečistoty a zvyšky čistiacej pleťovej kozmetiky.

Čistiaci olej

Druhým krokom sú čistiace oleje s pridanými esenciálnymi olejmi. Sú ideálne na intenzívne čistenie a konkrétne problémy. Na hĺbkové čistenie pórov však môžeš použiť aj prečisťujúci gélový cleanser s kyselinou salicylovou. Nezabudni, že čistiacu pleťovú kozmetiku si treba vždy vyberať podľa typu pleti.

Svoj typ pleti zistíš za pár minút pomocou jednoduchého a bezplatného online dotazníka od Kvitok®. Znalosť typu pleti ti uľahčí výber správnych produktov a rýchlejšie pochopíš, čo môžeš zlepšiť a ako to dosiahneš. Online poradca od Kvitok® ti zdarma a na počkanie pomôže s výberom produktov a zostaví celú skincare rutinu na mieru.

Pleťový peeling

Ďalší krok tvojej beauty rutiny je pleťový peeling. Na výber máš mechanické, chemické a enzymatické peelingy, ktoré pracujú rôznymi spôsobmi. Ak máš ten správny, výsledky sa čoskoro dostavia.

Pleťová maska

Pleťové masky jemne vyživujú, upokojujú a dopĺňajú výživné látky. Sú nadstavbou základnej starostlivosti a rozmaznávajú tvoju pokožku. Vďaka vysokým koncentráciám aktívnych látok riešia konkrétne problémy, ako je zlepšenie hydratácie, vypnutie pleti, prečistenie pokožky, zjemnenie pórov a redukcia zápalov.

Pri správnom vrstvení produktov záleží aj na tom, či sú produkty zmývateľné (oplachové), ako peelingy a masky, alebo sú neoplachové, teda zostávajú na pokožke – krémy, séra a pleťové vody. Niekedy sa objavia produkty, ktoré by mali byť oplachové, ale nie sú. Typickým príkladom sú nočné pleťové masky, ako je aj Relaxačná nočná pleťová maska od SOLUTION by KVITOK®. Zdroj: Kvitok

Tonery na pleť

Po peelingu a maske nasleduje tonizácia pleti. Tonizujúce vody sťahujú póry, obnovujú pH, zlepšujú vzhľad, stimulujú cirkuláciu, upokojujú a zvlhčujú pleť. Zvyšujú tiež efektívnosť ďalšej pleťovej starostlivosti.

Pleťové séra

Po tonizácii je pleť perfektne pripravená na pleťové séra. Martina Dudová hovorí, že pleťové séra sú pre vysoký obsah aktívnych látok určené najmä na riešenie konkrétnych problémov. Pre pozitívne zmeny však niekedy stačí málo. Už dve alebo tri kvapky správneho séra pomáhajú bojovať proti nedostatkom pleti a podporujú jej regeneráciu.

Očný krém

Pokožka okolo očí je jemná a citlivá, takže vrásky sa tu objavujú skôr. Očný krém by preto mal byť súčasťou aj tvojej beauty rutiny, ideálne od 25. roku života, keď pokožka začína starnúť.

Pleťový krém

Pleťový krém je základom každej starostlivosti o pleť. Aby si z neho vyťažil maximum, nezabudni na komplexnosť celého beauty rituálu. Krém by mal byť čerešničkou na torte, ktorá ti pomôže dosiahnuť krásnu a zdravú pokožku.

SPF ochrana

Každá pleť potrebuje ochranu pred UV žiarením. Čím vyšší SPF, tým dlhšie môžeš byť na slnku. Nie nadarmo sa hovorí, že SPF je najlacnejší anti-aging. Martina Dudová dodáva, že SPF krém tvorí základ, ale prospešné sú aj antioxidanty, ako astaxantín, zelený čaj, vitamín C a produkty prémiového radu SOLUTION by KVITOK®.

Najmä v lete by kozmetika mala byť ľahšia, dobre vstrebateľná a nie príliš hutná, nakoľko sa v noci viac potíš. Hydratácia a SPF ochrana sú základ každej správnej letnej skincare. Zdroj: Kvitok

Líčenie

Posledný krok vrstvenia produktov patrí prírodnej dekoratívnej kozmetike. Pre zakrytie nedokonalostí a obohatenie pleti o cennejšie, výživnejšie a prírodnejšie zložky, než aké ponúka bežný make-up, je tu napríklad Purobio – organická dekoratívna kozmetika z Talianska.

Martina Dudová k poradiu ale zdôrazňuje, že u každého môže vyzerať inak, pretože každý si zaradí produkty, ktoré jeho pleť aktuálne potrebuje. Podľa nej teda nemusíš denne robiť všetky tieto kroky. Nastav si to na základe toho, aké konkrétne pleťové produkty používaš a čo chceš nimi riešiť. Niekomu vyhovuje jednoduchšia beauty rutina, iný používa aj viacero sér naraz.

Skincare level profesionál: Vrstvenie sér podľa konzistencie

Ak už patríš medzi mierne pokročilých vo vrstvení produktov a používaš viacero sér v jednej rutine, Martina Dudová odporúča vrstviť pleťové séra podľa konzistencie – od najľahšieho po najhutnejšie.

„Ako prvé použi vodné sérum, potom gélové, následne emulzné a olejové sérum. Na záver aplikuj tuhý balzam na báze masla alebo vosku. Do svojej rutiny môžeš zaradiť jedno komplexnejšie alebo viac jednoduchších sér naraz. Je to na tebe,“ opisuje vrstvenie viacerých sér pani Dudová.

Dodáva, že obvykle platí, že produkt s najväčším obsahom olejovej zložky by mal ísť ku koncu. No nemusí to vždy platiť.

Toto sú tri výnimky, ako môžeš zaradiť olejové séra do svojej každodennej beauty rutiny



1. Pod krém – Ak sérum obsahuje aktívne látky, nanes ho pod krém na navlhčenú pleť. Krém sa aplikuje ako posledný.



2. Na záver alebo namiesto krému – Ak sérum chráni pred vonkajšími vplyvmi a zamedzuje strate hydratácie, môže byť použité na záver alebo namiesto krému. Jednozložkové oleje nie sú tak účinné ako emulzné krémy.



3. Zmiešané s krémom – Kvapku olejového séra zmiešaj s pleťovým krémom a nanes na pleť. Tento spôsob je ideálny počas chladného obdobia, keď potrebuješ obohatiť svoj krém.

Vrstvenie produktov tej istej úrovne, ako sú pleťové séra je možné aj podľa pH produktov.

Masterclass v skincare: Vrstvenie produktov podľa pH

Vrstvenie sér podľa pH je najmä pre skúsených skincare profíkov. Pravidlá tejto vysokej hry sú jednoduché. Najprv aplikuj produkty s nižším pH (mierne kyslé, napríklad 4,5), potom tie s vyšším pH (neutrálne až zásadité, napríklad 6).

V lete sú ideálne pleťové séra zamerané na ochranu pred škodlivým UV žiarením. Uprednostni preto produkty obsahujúce antioxidanty, ako sú zelený čaj, astaxantín a ženšen. Tiež sú vhodné aktívne látky pre správne fungovanie ochranného filmu, ako sú ceramidy alebo skvalán. Zdroj: Kvitok

Martina Dudová všetkým aj pokročilým a skincare maniakom pripomína zlaté pravidlo vrstvenia produktov: Najdôležitejšia je úloha produktu. Preto pH nemusíš riešiť pri výrobkoch rôznych úrovní alebo oplachových produktoch, ako sú masky a peelingy.

Maximalizuj účinnosť pleťovej starostlivosti: Tipy od Martiny Dudovej

Martina Dudová odporúča pri používaní a vrstvení pleťových produktov dodržiavať tieto jednoduché pravidlá.

„Keď nanášaš viacero produktov, nezabudni každú vrstvu dôkladne vmasírovať a počkať, kým sa vstrebe, než prejdeš k ďalšiemu kroku. Viem, že sa môžeš ponáhľať, ale uponáhľanie môže nielen znížiť účinnosť, ale aj spôsobiť, že sa produkt bude zbytočne peniť alebo hrudkovať. Trpezlivosť sa v tomto prípade naozaj vypláca,“ prezrádza odborníčka.

Martina Dudová dodáva ďalšie užitočné rady: „Prosím nikdy nenaberaj krémy a peelingy mokrými alebo vlhkými prstami. Použi radšej špachtličku. Pri aplikácii séra odporúčam ošetrujúci valček s mikroihličkami alebo masážny valček z jadeitu. Tieto šikovné doplnky pomôžu aktívnym látkam séra lepšie sa vstrebať a zvýšia celkový účinok. Tak prečo ich nevyskúšať?“ dodáva na záver pani Dudová.