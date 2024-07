VIDEO: Veľryba prevrátila loď s rybármi

Na túto rybačku asi dvaja rybári len tak skoro nezabudnú

V utorok dvoch rybárov v New Hampshire zaskočil útok veľryby, ktorá im prevrátila loď. Veľryba pri skoku trafila zadnú časť 7-metrovovej lode, čo loď následne zdvihlo do vzduchu a vymrštilo mužov do Atlantického oceánu. Nič sa im však nestalo.

Pomocnú ruku im podali dvaja tínedžeri, ktorí s hrôzou incident sledovali. Práve oni boli tí, ktorým sa podarilo zachytiť manéver veľryby na video.

„Jednu vec, čo si musíme uvedomiť, je, že toto je ich domov a ich oceán. My im stojíme v ceste,“ povedal jeden z mužov v rozhovore pre CBS Boston.

Muži našťastie neutrpeli ujmu, no to isté sa nedá povedať o ich lodi a osobných veciach.