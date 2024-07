Influencermi opovrhuje, aj keď medzi nich patrí.

Raketovou rýchlosťou získala nevídanú popularitu. Na Instagrame má už takmer 100-tisíc followerov a momentálne patrí medzi najznámejšie influencerky na domácej scéne. Jej videá bavia Slovákov a zároveň búrajú stereotypy o ženskej kráse.

Katarína Vavrovičová alias Katežinka sa preslávila skečmi, v ktorých stvárňuje rôzne postavy zasadené do vtipných situácií. Produkty a značky propaguje vždy kreatívne a s humorom, ktorý však nesadne každému.

V súčasnosti chodí hrávať DJ sety na rôzne akcie, aj keď ako sama vraví, nie je vôbec DJ-ka. Nedávno tiež dostala nemalý hejt od fanúšikov a blízkych za to, že sa začala kamarátiť s kontroverzným influencerom Fikim Sulíkom, známym najmä pre svoje sexistické a mizogýnne vyjadrenia.

Katežinka pre Refresher priblížila ich vzťah a povedala aj to, aké správy jej následne začali chodiť od fanúšikov či od blízkych kamarátov. Okrem toho objasnila, ako vznikla spolupráca s Rytmusom aj prečo by sa z Instagramu chcela presunúť na inú platformu s novým projektom.

V tomto článku si prečítaš: Či by za peniaze podporila jedného z prezidentských kandidátov.

Ako vníma jej priateľ kamarátstvo s Fikim Sulíkom.

Čo jej prekáža na jej „progresívnych fanúšikoch“.

Aký nový projekt by rada založila a prečo.

Či mala v minulosti komplexy zo svojho výzoru.

Či pôjde boxovať do Fight Night Challenge.

Začala si robiť DJ-ku. Ako ti to napadlo?S týmto nápadom prišli chalani z Kobra Gangu, ktorí robia akcie v Trnave. Zavolali ma zo žartu zahrať polhodinový DJ set na jednu párty. Bolo to ešte vo februári alebo v marci. Spravila som si na Spotify playlist a zahrala som ešte dlhšie, než som mala.

Extrémne som to prehrotila, rapovala som do mikrofónu celé pasáže. Mala som normálne manickú epizódu. Čo sa týka DJ-ingu ako takého, nijak som sa odvtedy neposunula. Chcem sa v tom zdokonaliť, nech sú napríklad tie prechody plynulejšie. Čaro je však práve v tom, ako to je zlé. (smiech)

Prednedávnom si hrala aj na festivale Hip Hop Žije. Akú si mala odozvu?Strašne som sa toho bála, pretože všetci si najskôr mysleli, že ja viem reálne hrať. Musela som im teda hneď na začiatku povedať, že nie som žiadna DJ-ka, aby nedošlo k nepochopeniu môjho konceptu. Osťo bol však veľmi zlatý a všetko zariadil tak, aby som z toho nemala stres. A čo sa týka samotného hrania, bolo to fajn, len celý čas som mala pocit, že tam je málo ľudí. Keby som bola hrala večer, mohla to byť ešte väčšia zábava.

Púšťala si najmä slovenské rapové klasiky z prvej polovice nového milénia. Aký je tvoj „all time favourite“ slovenský rapový track?Cigánsky sen od Rytmusa.

Práve Rytmusa si púšťala najčastejšie. Vy už spolu máte spoločné humorné video. Ako to vzniklo? Kto oslovil koho?Rytmus videl jeden môj DJ set a pochopil, že som jeho najväčšia fanúšička na svete. Potom si pozrel aj nejaké moje videá, a keďže mu sadol môj humor, napísal mi. Ja som sa vtedy úplne opustila. Zrazu došiel ku mne a natočili sme video. Dúfam, že nie posledné.