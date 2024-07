Martin Matys: Netrúfam si špekulovať nad tým, či Rytmus dostal za podporu Pellegriniho zaplatené, ale sklamal ma (Rozhovor)

Prezradil, kedy vyjde nov├Ż album, ak├ę m├í ┼żivotn├ę obdobie a zaspom├şnal si aj na bujar├ę z├í┼żitky z backstageu.

Patr├ş medzi najtalentovanej┼í├şch lyrikov na ─Źesko-slovenskej rapovej sc├ęne. Jeho┬áskladby sa zar├Żvaj├║ pod ko┼żu a vyvol├ívaj├║ zimomriavky. Nikdy nepatril medzi ÔÇ×flexerovÔÇť, ktor├Ż vo videoklipoch ukazuj├║ drah├ę re┼ąaze, rozhadzuj├║ peniaze a okolo nich┬ása to─Źia polonah├ę ┼żeny.┬á



Martin Matys (33) zost├íva vern├Ż hlbok├Żm textom, ktor├ę maj├║ siln├║ v├Żpove─Ć. M├ílokto je tak├Ż otvoren├Ż, ├║primn├Ż a autentick├Ż. Ve─ża rapuje o toxick├Żch a de┼ítrukt├şvnych vz┼ąahoch, ale aj┬áo spolo─Źensko-politick├Żch t├ęmach. Moment├ílne ┼żije v Prahe so svojou rodinou. Rozhovor vznikol na bratislavskom festivale Hip Hop ┼Żije, svoj├şm setom otvoril piatkov├Ż program. ─îo v┼íetko n├ím prezradil?

Vraj ┼ąa pred t├Ż┼żd┼łom skolila ang├şna a┬áhrozilo, ┼że na Hip Hop ┼Żije ani nevyst├║pi┼í. Si u┼ż v┬áporiadku? ─îo ti pomohlo da┼ą sa dokopy?

Nie, e┼íte nie som ├║plne v┬áporiadku, ale objavil som jeden z├ízra─Źn├Ż sirup, ktor├Ż bral m├┤j syn, ke─Ć bol dlh┼íie chor├Ż. (smiech) To ma celkom postavilo na nohy, no e┼íte st├íle sa nec├ştim ├║plne fit.

U┼ż m├í┼í dvoch synov, ob─Źas sa objavia na tvojich stork├ích. Ako s├║ star├ş a star├í┼í sa o┬ánich s├ím alebo m├í┼í v┬ás├║─Źasnosti partnerku, s┬áktorou ich vychov├ívate? Ak├ę m├í┼í moment├ílne obdobie?

Star┼íieho, ┼íes┼ąro─Źn├ęho syna m├ím s┬áexpriate─żkou, tak┼że si ho striedame. Chod├ş ku mne ka┼żd├Ż druh├Ż t├Ż┼żde┼ł. Druh├ęho, dvojro─Źn├ęho syna m├ím so s├║─Źasnou partnerkou Alinou, s┬áktorou ┼żijem. Je to pre m┼ła moment├ílne asi najlep┼íie obdobie. V┬átomto veku s├║ tie deti ve─żmi smie┼íne,┬áz├íbavn├ę a mil├ę. E┼íte ┼ąa pr├şli┼í nemaj├║ ─Ź├şm nasra┼ą. (smiech) Mysl├şm, ┼że to pr├şde a┼ż nesk├┤r, ke─Ć bud├║ puber┼ą├íci. Zatia─ż si to u┼ż├şvam.

Ke─Ć som s┬átebou robil pred ┼íiestimi rokmi rozhovor, hral si na inom slovenskom festivale so ┼żivou kapelou. Pre─Źo nehr├í┼í s┬ákapelou aj tentoraz na Hip Hop ┼Żije? Pl├ínuje┼í sa k┬átak├Żmto koncertom vr├íti┼ą?

Niektor├ę koncerty tak st├íle hr├ívam a┬ádokonca aj s┬átou istou kapelou. I ke─Ć ob─Źas je na p├│diu len menej n├ístrojov, napr├şklad hr├íme akusticky a bez bic├şch. Moment├ílne hr├ívam v┼íetky koncerty s┬áDJ-om a islandsk├Żm jazzov├Żm kl├íves├íkom Jakobom Gunnarssonom, ktor├Ż m├í tri typy kl├ívesov. Jedny s├║ basov├ę, druh├ę harmonick├ę a┬átretie je klasick├ę piano. V┬ábeatoch m├ím teda┬ávypnut├ę harmonick├ę n├ístroje, ale aj basu a on to hr├í na┼żivo.

Nem├í┼í v┬ápl├íne nahra┼ą cel├Ż album ─Źisto s┬ákapelou?

Nechce sa mi znova robi┼ą album, ktor├Ż by znel ÔÇ×kapelovoÔÇť, preto┼że to je pr├şli┼í limituj├║ce. Sk├┤r to rob├şm tak, ┼że si pri tvorbe nov├Żch vec├ş v┬á┼ít├║diu nahr├íme n├ístroje, ktor├ę sa mi hodia do konkr├ętnych skladieb. Moment├ílne ma bav├ş viac, ke─Ć s├║ bicie elektronick├ę a┬ák┬átomu si nahr├ím napr├şklad gitaru alebo kl├ívesy pod─ża potreby. Samozrejme, niektor├Ż track si p├Żta ┼żiv├ę bicie, ale nepotrebujem ich ma┼ą v┼íade.

U┼ż dlh├ę roky ┼żije┼í v┬áPrahe. Poci┼ąuje┼í pri koncertoch na Slovensku v├Ą─Ź┼íiu l├ísku z┬ápublika? V┬á─Źom je in├ę hra┼ą ÔÇ×domaÔÇť?

Jasn├ę, v┼żdy sa mi skvele hralo v┬áBratislave. M├ím tu siln├Ż z├ístup fan├║┼íikov. Naprie─Ź rokmi som v┼íak zistil, a┬ám├ím to podlo┼żen├ę aj d├ítami zo streamov, ┼że v├Ą─Ź┼íinu posluch├í─Źov m├ím v┬á─îesku.

Po─Źas posledn├ęho koncertu na Slovensku si sa vo Fuge pom├Żlil a┬ánamiesto slova Bratislava si nieko─żkokr├ít povedal Praha. (smiech) Predpoklad├ím, ┼że opa─Źne sa ti to e┼íte asi nestalo.

Je to mo┼żn├ę, k├ímo. (smiech) V┬átom hajpe na p├│diu som si u┼ż viackr├ít pom├Żlil mest├í. Niekedy si v├┤bec neuvedom├ş┼í, ─Źo z┬áteba vylezie. V ka┼żdom pr├şpade┬ása ospravedl┼łujem Bratislave. (smiech)

Netr├║fam si ┼ípekulova┼ą nad t├Żm, ─Źi Rytmus dostal za podporu┬áPellegriniho zaplaten├ę. Rozhodne je v┼íak zvl├í┼ítne, ┼że ─Źlovek, ktor├Ż cel├Ż ─Źas konzistentne vrav├ş, ako sa nevyjadruje k politike, sa v kritickej situ├ícii zachov├í takto.

Je e┼íte ┼íanca, ┼że sa niekedy vr├íti┼í ┼żi┼ą sp├Ą┼ą na Slovensko, alebo je Praha presne to miesto, kde chce┼í natrvalo zosta┼ą?

Nepovedal by som, ┼że chcem v┬áPrahe zosta┼ą natrvalo. R├íd by som sa vr├ítil na Slovensko, ale to by sa muselo z├ísadne zmeni┼ą spolo─Źensk├ę nastavenie a┬ápolitick├í situ├ícia.

Pred ┼ítyrmi rokmi si vraj bol z┬ávolieb sklaman├Ż, ako si vn├şmal najnov┼íiu v├Żhru Smeru a┬án├ísledne zvolenie Petra Pellegriniho za prezidenta? Ako vn├şma┼í to, ─Źo sa na Slovensku deje?