Julie z Ruže pre nevestu 2: Radko sa mi doteraz neozval. Dodnes si poplačem

Čo všetko prezradila jediná česká účastníčka populárnej show o vzťahoch medzi dievčatami a s bachelorom Radkom?

Tentokrát sme si do štúdia zavolali finalistku populárnej televíznej šou Ruža pre Nevestu 2 Juliu, ktorá aj niekoľko mesiacov po návrate zo Srí Lanky tvrdí, že bola do Radka úprimne zamilovaná a svoju prehru v šou oplakala.



Ruža pre nevestu 2 sa dočkala na Markíze druhého pokračovania a v tomto momente už poznáme aj jej víťazku, ktorou sa stala Stanislava Lučková. Češka Julie Hojdyszová súboj o srdce Radka Urbanyaka prehrala a ako sama spomenula v rozhovore: "V deň finále som vedela, že to vyhrá Stanka."



Okrem citov k Radkovi a vzťahu k Stanke prehovorila aj o závisti a nevraživosti niektorých dievčat a zákulisí na vile. Moderátorovi Mišovi Totkovi porozprávala o svojej dlhoročnej kariére modelky a hneď v úvode ukázala svoje "kouzelnícke" remeslo s kartami.



