Julie z Ruže pre nevestu reaguje na rozchod Stanky a Radka: Ako sa skončila šou, tak sa skončil aj ich vzťah

Češka Julie to v šou dobojovala až na druhé miesto. Napokon si však Radko vybral Stanku, o ktorej Julie tvrdila, že je nudná.

Na slnečnej Srí Lanke sa začal romantický príbeh Stanky a Radka. Aj napriek tomu, že im mnohí fanúšikovia fandili a vnímali ich ako perspektívny pár, svoj rozchod oznámili niekoľko dní po odvysielaní finále. Druhá skončila Julie, ktorá sa pre televíziu Markíza vyjadrila, ako vníma rozchod víťazného páru a či si vie predstaviť s Radkom randiť.

Keď Julii potenciálny ženích oznámil, že si ju nevyberá, neubránila sa slzám. „Bolelo to, ale vždy som Radkovi hovorila, že nechcem vyhrať za každú cenu. Pre mňa bolo najdôležitejšie to, že on sa rozhodol srdcom, a to, aby bol on so svojou voľbou spokojný. Dopadlo to najlepšie, ako to mohlo dopadnúť,“ odpovedala na to, ako vnímala, že skončila druhá.

Pokiaľ ide o randenie s Radkom po šou, je skeptická

„To je zaujímavá otázka, ja si myslím, že keby nám to malo vyjsť, vyšlo by to už tam. Je to tak, ako to má byť,“ diplomaticky odpovedala na to, či si vie predstaviť s Radkom randiť po šou.

Podľa Juliiných slov rozchod Stanky a Radka nebol pre ňu prekvapením. „Každá z nás išla so svojou predstavou. Niekto to prijal za realitu, niekto to mal ako hru. Ja som to vnímala tak, že keď sa šou skončila, skončil sa aj ten vzťah. Prekvapená som nebola. Mrzí ma to voči Radkovi,“ odpovedala na otázku o rozchode páru.