REBRÍČEK: Toto sú podľa divákov najlepšie filmové páriky v histórii. Najviac ocenili známe klišé

Ľuďom sa najviac páči filmové klišé o nepriateľoch, ktorí sa do seba zamilujú!

Nepriatelia sa milujú? Práve takýto vzťah divákov podľa všetkého baví najviac. Vidieť, ako sa počiatočná nenávisť mení na lásku. Potvrdzuje to aj nová komédia Anyone but you, v ktorej hrá hlavnú postavu Sydney Sweeney. Prinášame ti zoznam siedmich najlepších filmových párov všetkých čias. Rebríček zostavil portál Ranker.

Ako prísť o muža za 10 dní (2003)

Kate Hudson (Andie) a Matthew McConaughey (Benjamin) hrajú absolútne kultovú dvojicu. Benjamin je reklamný manažér a zároveň lámač ženských sŕdc. Staví sa, že dokáže očariť ženu tak, že sa doňho zamiluje do 10 dní. Andie má zasa pre redakciu napísať článok o tom, čo robia dievčatá zle, keď si nevedia udržať priateľa. Nájde si priateľa a robí všetko pre to, aby sa s ňou do 10 dní rozišiel.

Zdroj: Paramount Pictures

Anyone but you (2023)

Jedným z nedávnych príkladov je nová romantická komédia so Sydney Sweeney a Glenom Powellom v hlavných úlohách. Strávia spolu jednu noc a následne sa z nich stávajú nepriatelia. Ich chémia je však taká silná, že nakoniec spolu začnú tvoriť pár.

Zdroj: Sony Pictures AU

Denník Bridget Jonesovej (2001)

Bridgetina (Renée Zellweger) matka jej chce na večierok dohodiť vhodného ženícha. Vytypuje si nepríjemného a snobského právnika Marka Darcyho (Colin Firth), ktorého Bridget pozná z detstva. Bridget sa síce pred ním poriadne strápnila, neskôr však na seba stále narážajú. Po čase sa do seba postupne zamilujú.