Diváci skritizovali správanie Juliinej matky z Ruže pre nevestu. Finalistky sa hejt dotkol, na poslednú epizódu reagovala s plačom

Juliu vo vile na Srí Lanke navštívila jej mama s bratrancom. Mnohí diváci však kritizujú správanie rodiny mladej Češky.

V poslednej odvysielanej epizóde reality šou Ruža pre nevestu prišli do vily na Srí Lanku, kde sa relácia nakrúcala, rodiny troch finalistiek. Šou sa už blíži ku koncu a do TOP 3 sa dostala Stanka, Julie a Jennifer. Prostorekú Češku navštívila jej matka a bratranec. Ich účasť v šou však vyvolala poriadnu kritiku divákov, na ktorú potenciálna nevesta reagovala na sociálnej sieti so slzami.

Upútavky na najnovší diel zdieľala televízia Markíza na sociálnej sieti. V komentároch fanúšikovia šou okamžite reagovali na správanie Julie a jej mamy v šou. Fanúšikom sa nepáčilo, že bola zvedavá na osobný život ostatných účastníčok a ich rodín. Takisto mnohí kritizovali jej vyjadrenie, že v prípade výhry jej dcéry by za ňou a Radkom chcela pravidelne chodiť do Nórska a u potenciálnych mladomanželov by chcela mať vlastnú izbu.

„Dúfam, že aspoň po tomto bude Radkovi jasné, že Jula nie je správna voľba. Des a hrúza tieto dve, a asi aj ich široká rodina. Krásne sa odprezentovali, ja byť ich rodina, hanbím sa,“ napísala jedna z diváčok. Do diskusie sa pridali aj ďalší používatelia.

„Nuž, takto to vyzerá, keď si narcistická matka pod rúškom ‚podpory snov jej milovanej dcéry‘ kompenzuje svoju životnú a osobnú nedostatočnosť. Julie môže byť ešte rada, že nie je až taká XY (normálne neviem nájsť výstižné slovo) ako jej mať, že ju to len tak lizlo. Ale o pár rokov jej dôjde, ako jej mať vlastne strašne komplikuje život,“ skonštatovala ďalšia diváčka.

Julie v reakcii nezadržala slzy

Julie po vlne hejtu na sociálnej sieti priznala, že rodina v jej živote hrá mimoriadne dôležitú úlohu a je vďačná za to, ako sa jej blízki v šou správali. Rodinu v sérii instagramových storiek obhajovala, že všetko mysleli s humorom, a podotkla, že netreba brať veci príliš vážne.

„Vyžaduje veľa odvahy a sily ísť do niečoho takého naplno. Vziať niečo také za realitu a nebrať do úvahy to, ako to bude zostrihané, nesústrediť sa na to, čo sa do televízie dostane, na to, ako to vezmú diváci, na to, ako to vezme ktokoľvek iný, ale naozaj byť sám sebou a ukázať ľudskosť a zraniteľnosť tým, že sa nebudete kontrolovať. To je to najťažšie, čo človek môže urobiť – byť sám sebou,“ stojí mladá Češka za prezentáciou svojej rodiny v šou. Hovorila aj o tom, že sa našli ľudia, ktorí to pochopili, a poďakovala im.