Slafkovský povedal, že Ramsaymu bude vďačný do konca života. Tréner mu odkázal, že zápas nemusí byť vždy o ňom

Craig Ramsay trénoval slovenskú reprezentáciu aj na tohtoročnom šampionáte, ktorý sa koná v Českej republike. Naši už vypadli.

Slovensko vo štvrtok odohralo svoj posledný zápas na majstrovstvách sveta v hokeji, ktoré sa tento rok konajú v Česku. V Prahe odohrali štvrťfinálový zápas proti Kanade, ktorý skončil prehrou 3 : 6. Po zápase sa vyjadril Juraj Slafkovský.

Novinárov zo šport24 zaujímalo či by sa cítil komfortne aj v pozícii lídra, keďže má len 20 rokov. „Prečo nie? Ja som chcel byť líder a aj som sa to snažil v každom zápase ukázať. Aj keď som niekedy ukazoval na ľade frustráciu, tak to nebolo, že som bol na niekoho nas*atý alebo tak, ale proste som chcel vyhrať. Ja milujem vyhrávať,“ odpovedal Juraj.

Juraj Slafkovský. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Ramsay je podľa Slafkovského dobrý tréner

V hokejovom svete sa už dlhšie skloňuje ďalšie pôsobenie trénera Craiga Ramsayho v našom reprezentačnom tíme.

Na otázku, či by mal podľa Juraja zotrvať, mal mladý hokejista jednoznačnú odpoveď. „Určite, Craig je dobrý tréner. Nie sú to však moje rozhodnutia, nechám to na kompetentných,“ povedal na adresu Kanaďana.

„Vytiahol ma do reprezentácie, keď som mal 16 či 17 rokov, za čo mu budem vďačný do konca života. Vždy som bol rád, keď som mohol pod ním reprezentovať,“ dodal Slafkovský.

V reakcii na slová Slafkovského sa pre šport24 vyjadril aj tréner slovenskej reprezentácie. Svoje slová však adresoval aj Šimonovi Nemcovi, ktorý patrí k najmladším hráčom zostavy.

„Vidím v nich veľkých šampiónov, no musia si uvedomiť, že nie vždy to musí byť o nich, niekedy je to totiž o tíme. Obaja na seba niekedy vytvárajú priveľký tlak, aby oni boli tí, ktorí rozhodnú, obaja berú veci do vlastných rúk. Namiesto toho by mali nechať veci plynúť. Napriek tomu si myslím, že z oboch budú skvelí hráči,“ zhodnotil výkonnosť mladých športovcov.