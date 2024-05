Lotyš schudol počas zápasu so Slovenskom až 7 kg, skončil na infúziách. Hráči sa sťažujú na extrémne teploty na štadióne v Ostrave

„Mohli by pustiť klímu, ale asi šetria,“ komentoval s úškrnom Juraj Slafkovský. Na extrémne teplo doplatil aj hráč poľského tímu, ktorý po problémoch na ľade odpadol počas večere.

Po tom, čo v nedeľu v rámci MS v ľadovom hokeji prehrali Slováci s Lotyšmi 2 : 3 po samostatných nájazdoch, športových nadšencov šokovala ďalšia informácia. Extrémne teploty v Ostravar Aréne v Ostrave spôsobili, že lotyšský brankár Kristers Gudlevskis počas zápasu schudol až 7 kilogramov. Musel byť dokonca hospitalizovaný, skončil na infúziách.

Na teplo sa cez víkend sťažoval aj Juraj Slafkovský. „Bolo mi strašne teplo. Mohli by pustiť klímu, ale asi šetria,“ poznamenal s úškrnom slovenský útočník po zápase s Francúzskom pre TV JOJ. Zároveň poznamenal, že aj bujaré skandovanie fanúšikov na štadióne spôsobovalo v hale „neskutočné teplo“.

Dokonca sám Ján Pardavý, asistent trénera Craiga Ramsayho, v rozhovore pre portál Šport.sk priznal, že v dôsledku vysokých teplôt naši hráči vypotia „hektolitre vody“, čo im občas spôsobuje aj kŕče.

Okrem lotyšského brankára doplatil na extrémne teplo v aréne aj poľský brankár českého pôvodu Tomáš Fučik, ktorý takisto skončil v nemocnici. „Gudlevskis musel ísť po našom zápase do nemocnice. Odviezli ho na infúzie. Mal kŕče. Nie je to nič príjemné. Poliak odpadol na večeri. Tiež mal kŕče počas zápasu a rovnako aj jeho brali do nemocnice,“ dodal Pardavý.

„Je to dané aj tým, že posledné zápasy sme hrali vždy neskoro večer. Problém je zrejme vo vzduchotechnike. Nemôžeme sa však na to sťažovať. So súpermi máme rovnaké podmienky, nemôžeme sa na to vyhovárať,“ uzavrel Pardavý.