Nahé deti z Modrej lagúny či detské prostitútky Natalie Portman a Jodie Foster. Herečky prehovorili, ako im Hollywood zničil život

Hollywood zničil život desiatkam detí, no primárne mladým dievčatám, ktoré sexualizovanie navždy poznačilo. Čo si o tom myslí profesionálna sexuologička?

To, že Hollywood sexualizuje ženy (a aj mužov), nie je žiadne prekvapenie ani nič nové. Heslom „sex sells“ sa riadi od samého začiatku a funguje to. Diváci pozitívne reagujú na atraktívnych hercov. Väčší problém nastáva, keď začnú štúdiá sexualizovať detských hercov.

Robia tak primárne pri dievčatách, ktoré nedosiahli 18 a v niektorých prípadoch ani len 15 rokov. Viaceré z herečiek o svojich traumách v dospelosti neskôr prehovorili. Ako ich to poznačilo a ako to vnímajú s odstupom času?

Téma sexualizovania je príliš komplexná a odborná na to, aby pri jej spracovaní stačilo preložiť výpovede herečiek. Oslovili sme preto skúsenú sexuologičku, pani doktorku Oľgu Jamborovú, ktorá okomentovala jednotlivé prípady. Týmto témam sa môžeme detailnejšie venovať vďaka čitateľom, ktorí sa pridali do klubu Refresher+.

Natalie Portman

O Natalie Portman chlapci a chlapi snívali, keď sa predstavila ako Padmé v Star Wars. Vtedy však už mala aspoň 18 rokov. Snívali však o nej, už keď bola mladšia, a rola vo filme Léon tomu určite nepomohla.

Ako tínedžerka Mathilda sa v snímke zamilovala do staršieho muža menom Léon (Jean Reno), ktorý sa o ňu staral potom, čo jej zabili rodičov. On sám bol pritom nájomným vrahom.

Natalie rolu stvárnila veľmi profesionálne, čo sa nedá povedať o práci režiséra Luca Bessona. Ten jej detskú postavu značne sexualizoval, počínajúc jej výzorom a končiac správaním a scénami, v ktorých mala pôsobiť sexy, pričom vtedy mala len 12 rokov.

„Ľudia ten film stále milujú a hovoria o ňom so mnou takmer viac ako o čomkoľvek inom v mojej kariére. Keď si ho však teraz pozriem, je to pre mňa nepríjemné a trápne, jemne povedané. Niektoré aspekty toho filmu... vnímam to komplikovane,“ vyjadrila sa Natalie Portman o problematických stránkach snímky pre magazín The Hollywood Reporter.

„Recenzenti hovorili o mojich rastúcich prsiach priamo v recenziách. Už ako trinásťročná som veľmi rýchlo pochopila, že ak by som sa nejakým spôsobom chcela sexuálne vyjadriť, necítila by som sa bezpečne. Cítila som, že muži by sa cítili oprávnení diskutovať o mojom tele ako o sexuálnom objekte, pre čo by som sa cítila skľúčene,“ povedala Portman počas ženského pochodu v roku 2019. Herečka hovorila aj o tom, ako jej sexualite ublížila rola 13-ročnej dievčiny (mala vtedy 12) vo filme Beautiful Girls, kde bola vo vzťahu so starším mužom. Podľa jej slov chcú ľudia v tomto veku experimentovať a objavovať svoju sexualitu. Keď však mala okolo seba starších mužov, ktorí o ňu prejavovali záujem, necítila sa bezpečne a komfortne.

Ako na herečku vo veku 12 – 14 rokov môže vplývať filmová rola, v ktorej má prejaviť svoju sexualitu, nebodaj hrať sexuálnu pracovníčku? Sexuologička, doktorka Oľga Jamborová: V 12 rokoch dochádza k puberte, takže sa u dievčat síce prebúdza sexualita, ale táto je v bežných podmienkach v rovine snívania či predstáv s inými chlapcami. Dieťa nevie, ako má vyzerať a pôsobiť pri sexuálnych scénach. Možno to videlo niekde v časopise alebo vo filme, ale vlastnú skúsenosť má prežívať v správnom čase, keď sa zamiluje. Takáto umelá skúsenosť môže navždy narušiť jeho vlastný sexuálny vývoj a aj vlastný sebaobraz. Má potom problém v nadväzovaní reálnych vzťahov, problémy s dôverou voči iným a hlavne mužom. Problém má aj v intímnej sfére, kde nevie zadefinovať vlastné hranice, ktoré boli týmto spôsobom dávno narušené.

Jodie Foster

Bola to práve Jodie Foster (Mlčanie jahniat), ktorá sa s Natalie Portman po jej vyjadreniach spojila a podporila ju. Aj Foster totiž Hollywood vystavil sexualizovaniu. Mala len 12 rokov, keď stvárnila sexuálnu pracovníčku v brilantnej snímke režiséra Martina Scorseseho s názvom Taxi Driver.

Vo filme sa stretávala s hlavnou postavou, ktorú stvárnil Robert De Niro. Herečka sa raz vyjadrila, že nikto vrátane režiséra nemal potuchy, ako ju režírovať (scenár písal Paul Schrader, nie Scorsese), a tak mala takmer voľnú ruku v tom, ako svoju postavu uchopiť. Ako 12-ročná musela prísť na to, ako by sa správala sexuálna pracovníčka.

Zdroj: Columbia Pictures

Našťastie mala po boku Roberta De Nira, ktorý jej so všetkým pomáhal, ochraňoval ju a zasvätil do vyššej hereckej ligy.

„Zobral si ma pod krídla. Neustále ma brával do kaviarní, kde sme ostali v role a nacvičovali si dialógy či improvizovali. Vtedy som to ešte nechápala, ale keď sme začali natáčať, docvaklo mi to. Naučil ma, čo to znamená vytvoriť uveriteľnú postavu, o čom som v dvanástich rokoch nemala ani poňatia. Zmenilo mi to život,“ prezradila herečka pre WMagazine.

Ako by sa mali rodičia detských hercov správať a ochraňovať ich pred sexuálnymi predátormi a sexualizáciou zo strany médií? Sexuologička Oľga Jamborová: Rodičia by vôbec nemali svoje deti nechať vystavovať akýmkoľvek sexuálnym prejavom, či už v médiách, časopisoch, filmoch a tak podobne. Otázka nemá stáť, ako ich potom chrániť, dôležitejšia je prevencia, teda vôbec deti neangažovať vo sfére, ktorá patrí len dospelým. Ide potom o vážnu traumatizáciu hlavne zo strany rodičov, kde dieťa stráca pevnú oporu a dôveru v rodičov a v dospelých vôbec. V tomto prípade sa dá uvažovať až o sexuálnom zneužívaní svojich detí, ak kvôli honorárom nechávajú deti vystavovať sexuálnym scénam.

Brooke Shields

Po mene túto herečku možno veľa ľudí nepozná, ale len čo sa spomenú filmy ako Pretty Baby (Dievčatko) či Modrá lagúna, udrú si po čele. Herečka a modelka vo svojom dokumente Pretty Baby o týchto filmoch a kariére detskej herečky prezradila šokujúce informácie.

Jedenásťročná herečka hrala vo filme Pretty Baby sexuálnu pracovníčku a bozkávala sa s 29-ročným kolegom Keithom Carradineom, čo bol jej úplne prvý bozk. V pätnástich rokoch následne natáčala film Endless Love, kde mala sexuálnu scénu.

Zdroj: Columbia Pictures,

V tom veku nebola sexuálne skúsená, a tak nevedela dostatočne dobre zahrať pocity, ktoré od nej režisér vyžadoval. Vykrúcal jej preto prsty, aby sa jej na tvári prejavili silné emócie podobné eufórii/extáze.

„Odvtedy som to vnímala ako transakciu. Zaplatili mi, urobila som, čo chceli, oni to predali a všetci boli spokojní.“

Zdroj: Columbia Pictures, TASR/Pavol Zachar

Herečka zažívala traumatizujúce situácie aj počas nakrúcania Modrej lagúny, keď mala len 14 rokov.

„Chceli z toho urobiť reality šou. Chceli zachytiť a predať moje skutočné sexuálne prebudenie. Vôbec som sa vtedy pritom ešte nevyrovnala s vlastnou sexualitou. Pri všetkom s tým spojenom som cítila veľa hanby.“

V dokumente vystupujú aj jej deti (11 a 16). Matkine detské scény označili za pornografiu a pýtali sa jej, či by im dovolila niečo také natáčať. Na to sa Shields rozplakala so slovami, že by im to nedovolila.

„Bolo náročné nebrániť moju matku, ale ani ja neviem, prečo si myslela, že to, čo som na pľacoch robila, bolo v poriadku.“

Herečka prezradila aj to, že ju znásilnil nemenovaný producent. Vrcholom hypersexualizácie Brooke v detských časoch bol časopis High Times, v ktorom o nej Ed Dwyer uverejnil článok.

„Sladké pokušenie pre všetkých okrem nevidiacich mužov a eunuchov. Je sestrou, dcérou, sexuálnym objektom, obeťou, milenkou, pobehlicou. Brooke Shields je vzrušujúca zmes všeamerického dievčaťa a kur*y.“ Brooke mala v čase písania článku 12 rokov. Odznelo v ňom oveľa viac podobných oplzlostí, ktoré ďalej netreba približovať.

In this article by Ed Dwyer (who is still alive by the way), he goes on to describe Brooke as a “sweet temptation”, a “sister, daughter, sex object, victim, lover, tramp” pic.twitter.com/KE2aJgoNyc — IG: vintagexpast ⏳ (@vintagexpost) March 29, 2023

Mali by byť deti pod 15 rokov vôbec vystavené akýmkoľvek rolám spojeným so sexuálnymi témami, aj keď sa o nich majú len rozprávať?

Sexuologička Oľga Jamborová: Deti pod 15 rokov by vôbec nemali byť vystavované akýmkoľvek rolám so sexuálnou témou. Majú ich chrániť práve dospelí a hlavne rodičia. Dnes je množstvo odporúčaní, ako si ani rodičia maličkých detí nemajú ukazovať nahé fotky svojich detí, aj keď nie sú erotické. Ľudia trpiaci pedofíliou si môžu dané fotky vysvetliť ináč (teda sexuálne) a pracujú vo svojej sexuálnej fantázii s týmito obrazmi.

A čo romantické témy? Aj deti pod 15 rokov pociťujú lásku a náklonnosť voči iným. Sú napríklad bozky detských hercov pod 15 rokov v poriadku alebo môžu ohroziť ich emocionálny vývin?

Pätnásťroční dospievajúci už prežívajú lásky a je to úplne v poriadku, pokiaľ sa rešpektuje ich potreba intimity a ide o rovesníkov. Letmé bozky na líca aj v rámci kamarátstiev sú väčšinou nevinné. Ak by však boli vynútené dospelou osobou, už to v poriadku nie je.

Dvojičky Mary-Kate a Ashley Olsenové Podobne ako Brooke Shields, aj nad dvojičkami Olsenovými slintalo množstvo mužov a dokonca sa robili odpočty do momentu, keď budú mať 18 rokov. Keď mali 17, objavili sa na obálke prestížneho amerického magazínu Rolling Stone s opisom: „Obľúbená fantázia Američanov.“ Ich vlastná publicistka na to zareagovala slovami : „Sú fantáziou pre šesťročné dievčatá, ale aj pre päťdesiatročných mužov.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa They Thought I Was You! (@theythoughtiwasyou) článok, Herečky sa preslávili sitcomom Full House, kde „hrali“ už ako šesťmesačné bábätká. Časopis NBC News zverejnilv ktorom pripomínali, kedy budú mať 18 rokov, a nezabudli dodať, že v niektorých štátoch je legálne mať sex s dievčatami aj pod 18 rokov.

„Spája sa v nich nevinnosť detí a príťažlivosť sexbômb. Mary-Kate a Ashley závidíme spôsob, akým sa na fotografiách zakaždým dotýkajú – ako Mary-Kate bozkáva sestrino rameno a Ashley pritláča svoje čelo k sestrinmu lícu. Ich neustále vzájomné dotýkanie sa je možno neúmyselné, ale zvodné,“ odznelo v článku.

V šestnástich rokoch sa sestier pýtali , či sú stále panny. Dievčatá čelili aj stalkerom a možným sexuálnym predátorom. Spomínali na časy, keď za nimi chodili štyridsaťroční muži, prenasledovali ich a žiadali ich podpisy na fotky, kde mali dvojčatá 12 rokov.

Ako dieťa vníma to, keď uvidí na sociálnej sieti sexuálne fantázie iných ľudí priamo o sebe? Dokáže to vôbec spracovať, a ak áno, naruší to jeho psychiku?