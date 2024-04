Toto sú najlepšie memečká z Dankovho upratovania Dúbravky. Vraj by mohol byť v novom logu NBA aj na MS v curlingu

V piatok politik dodržal svoj sľub a upratoval miesto, kde v januári narazil do semafora.

Internet v piatok ráno zaplavili fotografie podpredsedu NR SR Andreja Danka, ako upratuje Dúbravku. Čistiacu akciu sľúbil po tom, čo v januári v mestskej časti narazil autom do semafora.

Okrem toho, že po takmer 4 mesiacoch splnil svoj sľub, polícia zverejnila aj video z jeho nehody. Hoci priamo neoznačili, že ide o nehodu politika, incident, jeho čas aj miesto sa presne zhodujú s nehodou, ktorú mal Danko v januári.

Dnešný deň sa tak stal živnou pôdou pre satirické a meme stránky, ktoré zverejnili kopu vtipných fotiek uťahujúcich si z celej situácie. My ti prinášame tie najlepšie!

Pozornosť pútal aj Dankov NBA outfit

Memečká sa pustili aj do mikiny Andreja Danka, na ktorej sa nachádzalo logo NBA. Tento detail nikomu neušiel a s nápisom vytvorili rôzne slovné hračky. Práve Danko je preslávený svojím nešikovným slovosledom či národnou hrdosťou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa zomriofficial (@zomriofficial)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa EMEFKA SK/CZ (@emefka_official)

Zametanie je nový národný šport

Autorom neunikol ani fakt, že Dankovo zametanie sa až nápadne podobá na rôzne športy. Niektorí ho prirovnali ku curlingu, iní v ňom videli podobnosť s hokejom.

Nekvalitné video z nehody

Aj napriek tomu, že sme sa po vyše troch mesiacoch dočkali evidencie, že má Danko semafor naozaj na svedomí, väčšina je sklamaná. Video je totiž vo veľmi nízkej kvalite a na jeho rozlúštenie vraj potrebujete lupu či mimoriadnu fantáziu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa EMEFKA SK/CZ (@emefka_official)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa EMEFKA SK/CZ (@emefka_official)

Kauza „zlomený zub“

Bezprostredne po nehode Danko povedal, že sa mu nič nestalo, no neskôr prišiel s tým, že si to odniesol jeho zub. Vraj sa mu zlomil a pri upratovaní Dúbravky údajne novinárom ukázal fotku svojho poškodeného chrupu. V súvislosti so zlomením zuba dala satirická stránka Zomri do spojitosti aj fakt, že len prednedávnom rezort zdravotníctva zrušil zubné benefity, čo mnohých pobúrilo.