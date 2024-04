Tadeáš Kuběnka zverejnil prvé fotky po tom, čo ho hospitalizovali na psychiatrii. Fanúšikom poslal dojemný odkaz

Influencera hospitalizovali po tom, čo vraj vyhorel zo slávy.

Český influencer Tadeáš Kuběnka zverejnil prvé fotografie po tom, čo jeho najbližší oznámili, že sa lieči na psychiatrii. Ako dôvod hospitalizácie uviedli, že upadol do psychózy a zrútil sa. Údajne za to mohla sláva a mediálny tlak. Na piatkových snímkach, ktoré zverejnil na Instagrame, pózuje aj so svojou rodinou.

„Doma 🤍. V pondelok pokračujeme liečenie,“ napísal stručne k fotkám. Pred necelými dvomi týždňami oznámila jeho mama s influencerkami Sugar Denny a Simonou Tvardek, že ho museli odviesť na psychiatriu pre zlé psychické rozpoloženie.

Oznámili to v podcaste Kontroverzní, ktorý Tadeáš moderoval so spomínanou Sugar Denny. Vo videu vtedy jeho mama povedala, že na istý čas bude sociálne siete syna spravovať ona.

Neskôr sa prihovoril aj v príbehu na Instagrame: „Všetci sa pýtate, čo sa deje. Je mi lepšie, mám sa krásne. Som teraz u rodičov. V pondelok nastupujem na novú liečbu, na súkromnú kliniku. Doteraz som bol v štátnej a tam som sa bál. Takže v pondelok nastupujem a budem tam ešte nejaký čas. Nie som ešte úplne naspäť. Musím na sebe zapracovať.“

Zvláštne instagramové príspevky naznačovali, že nie je v poriadku

Deň predtým, ako sa ocitol v liečebni, zverejnil zvláštne príspevky. V sérii príbehov vyzeral nezvyčajne pokojne, často sa opakoval a fanúšikovia mali podozrenie, že niečo nie je v poriadku. Na jeho zvláštne správanie zareagovali aj viaceré reakčné kanály. Sériu podivných príspevkov uzavrel úryvkom z Disney rozprávky, ktorým chcel naznačiť, že sa zmenil.