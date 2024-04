Krádež v Jovipointe bola fake: Jovinečko to urobil kvôli kampani s poistovňou. Niektorých fanúšikov nahneval a dávajú mu unfollow

V pondelok influencer Filip Jovanovič, známy ako Jovinečko, pridal story o tom, ako mu vykradli prevádzku Jovipoint. Dnes sa priznal, že išlo o platenú spoluprácu. Kampaň nazval „trošku väčšou srandou“. Nie každému však príde vtipná.

Známy slovenský influencer Filip Jovanovič, vystupujúci pod menom Jovinečko, tento týždeň informoval, že jeho prevádzku Jovipoint vykradli. Údajne zmizli palacinkovače, iPad, hotovosť aj gril. Správa obletela internety, ľutovala ho aj Bianka Rumanová. Ukázalo sa však, že išlo však o podvod z jeho strany.

Dnes na svojom Instagrame uverejnil video v spolupráci s poistovňou. Celá krádež bola teda zinscenovaná. Pomáhal mu pri tom kamoš prezývaný ako Bergino, ktorý vystupoval v roli „zlodeja“.

„Viem, že toto bola trošku väčšia “sranda”, ako ste u mna zvyknutí. Táto kampaň by nemala zmysel, keby som vám spravil moje klasické reelsko. Teda na mňa za mlada by nemala, preto ak chcete mať poistku na to, čo sa “stalo” mne a ďalšie veci spojené s podnikaním, skočte na pobočku poisťovne,“ informoval Jovinečko v poste, kde objasnil, prečo sa rozhodol takto predstierať krádež v Jovipointe.

Viacerí fanúšikovia však označujú tento prank za dosť zlý a nevhodný. Sťažujú sa, že toto nie je jeho vtipný štýl spracovania videí, na aké sú uňho zvyknutí. „A teraz ťa naozaj niekto vykradne... Dosť, ale dosť blbý vtip,“ píše fanúšička v komentári. „Toto v poriadku nie je. Ani v rámci kampane. Toto nie je dobrá reklama, ak ste toto odsúhlasili, je to za mňa úplný fail. Nie je normálne strašiť, zavádzať a klamať. A ja týmto dávam môj bezvýznamný unfollow,“ dodáva ďalšia.

Redakciu Refresheru zaujímalo, či je takáto reklama etická a v poriadku. Oslovili sme preto IAB Slovakia, najväčšie združenie pre internetovú reklamu, pôsobiace na slovenskom digitálnom trhu. Správu budeme aktualizovať o ich stanovisko.

Jovipoint je už celkom dobre zabehnutý podnik na Páričkovej 27. Okrem známych produktov tam Jovinečko podáva palacinky, sendviče, kávu či drinky. Aj práve z prostredia kaviarne vznikajú Jovinečkové humorné videá.