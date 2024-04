TOP 15 tričiek s krátkymi rukávmi na leto 2024. Trendy je minimalizmus aj výrazné grafiky

Nike, Carhartt či Heron Preston. Zaujímavé modely nájdeš cez REFRESHER Market aj za menej ako 50 eur.

Tričko s krátkymi rukávmi považujeme za základný stavebný kameň každého dobrého outfitu počas letných mesiacov, s ktorým nikdy neurobíš krok vedľa. Vo svojom produktovom portfóliu ho má každá značka v rôznych vyhotoveniach, a to bez ohľadu na to, čo ide o streetwear alebo high fashion.

Určite už sám/sama vlastníš množstvo kusov, ale pri pohľade na zoznam najzaujímavejších modelov, ktoré sú v ponuke REFRESHER Market, rýchlo nájdeš miesto v skrini pre nový heat.

Vybrali sme 15 tričiek, ktoré potešia nadšencov minimalizmu a univerzálnych typov, dizajnérskych návrhov aj surového streetwearu. Záleží na tebe, či vložíš do košíka produkt s logom Nike, Carhartt WIP, C.P. Company alebo MISBHV.

Nike ACG Graphic T-Shirt – 32,50 €

Zoznam otvárame bielym tričkom s logom línie Nike ACG (All Condition Gear) na prednej strane a výrazným grafickým motívom cez celý chrbát v oversized strihu. Zatiaľ čo pôvodná cena tohto kúska bola 50 eur, v súčasnosti je dostupné za približne 30 eur, čo sa oplatí.

Zdroj: REFRESHER Market

Adidas Basketball Unisex T-Shirt – 34,50 €

V našom nákupnom košíku skončilo toto sivé tričko s hrubým lemom okolo krku a tonálnym logom Adidas Basketball na prednej strane. Model s nadrozmerným strihom zo 100 % bavlny je v predaji aj v iných farbách vrátane tmavozeleného vyhotovenia, ktoré je ešte o niekoľko eur lacnejšie.

Carhartt WIP American Script T-Shirt – 35 €

Modely oblečenia s logom Carhartt WIP považujeme za jednu z najväčších klasík v mužskom šatníku. Ak hľadáš univerzálne čierne tričko, odporúčame ti siahnuť po modeli s vyšitým znakom streetwearovej značky v boxy strihu, ktoré ľahko zladíš s čímkoľvek v šatníku.

Daily Paper Graphic T-Shirt – 41,20 €

Kvalitný streetwear nie je doménou len amerických značiek, o čom ťa presvedčí holandská firma Daily Paper, ktorá vo svojom portfóliu ukrýva aj takéto cool tričká. Svetlý variant s kontrastným nápisom na prednej strane budeš milovať. Cena na úrovni 40 eur je viac ako skvelá ponuka.

Nike Sportswear Solo Swoosh T-Shirt – 50 €

O tvoju pozornosť sa uchádza aj spoločnosť Nike, a to vďaka minimalistickému modelu v boxy strihu v čierno-bielej schéme s vyšitým logom swoosh na prednej strane. Cena je 50 eur, čo by bolo hriechom nevyužiť.

Carhartt WIP Sol T-Shirt – 50 €

Značka Carhartt WIP má v zozname niekoľkonásobné zastúpenie, a to aj vďaka tomuto fresh tričku s malým vyšitým znakom na ľavom rukáve v zelenej farbe. Ak hľadáš farebný kúsok do svojho šatníka, nemáš nad čím rozmýšľať. Cena je veľmi priaznivá vzhľadom na kvalitu použitých materiálov.

PLEASURES Heavyweight Graphic T-Shirt – 56,50 €

Moderný streetwear v dnešnom článku zastupuje aj odevná značka PLEASURES so sídlom v Los Angeles. V ponuke nás zaujalo viacero modelov vrátane tohto čierneho oversized trička s veľkou grafikou v sivej farbe na prednej strane. Zľava vo výške 15 eur poteší aj tvoje bankové konto.

Carhartt WIP Duster T-Shirt – 60 €

Modely z dielní Carhartt WIP sú zárukou kvality na niekoľko sezón, a to platí aj v prípade tričiek. Do pozornosti dávame aj tento svetlohnedý typ s tonálnym nápisom na prednej strane. Ako vidíš na fotografii nižšie, zladiť ho môžeš napríklad so zelenými nohavicami či šortkami.

C.P. Company Mercerized Jersey T-Shirt – 75,50 €

Teší nás, že na slovenskom trhu sú dostupné aj prémiové módne značky, ako je napríklad C.P. Company, ktorá ponúka luxusnú športovú módu s prvkami streetwearu. V ponuke REFRESHER Market sme objavili toto jednoduché tričko s malou potlačou v béžovom vyhotovení z veľmi jemnej mäkkej bavlny.

Nike Tech Fleece Oversized T-Shirt – 100 €

V širokej ponuke spoločnosti Nike nájdeš okrem športových modelov tričiek zo syntetických tkanín aj bavlnené kúsky ideálne na každodenné nosenie. Čo hovoríš na tento poriadne oversized kúsok v bielej farbe z prémiového materiálu Tech Fleece? Ak máš radšej čiernu farbu, nie je to žiadny problém. Cez REFRESHER Market nájdeš všetko.

C.P. Company Jersey T-Shirt – 109 €

Značka, ktorú založil legendárny návrhár Massimo Osti (zakladateľ Stone Island) v roku 1971, má vo svojich archívoch stovky originálnych grafík vrátane motívu námorníka. Ten je ústredným prvkom aj tohto čierno-bieleho trička, ktoré dopĺňa nápis C.P. Company. Cena je 109 eur. Pri modeloch talianskej značky odporúčame siahnuť vždy po väčšej veľkosti.

MISBHV Graphic Unisex T-Shirt – 160 €

Palec hore dávame aj poľskej streetwearovej značke MISBHV, ktorú vo svojom šatníku ukrývajú napríklad raper Tyga, Yzomandias či Kylie Jenner. V poslednej kolekcii nájdeš viacero cool tričiek, ako napríklad tento tmavohnedý kúsok s vintage vyšúchaním a kontrastnou červenou potlačou v tvare tribala motívu s logom MISBHV. Cena je 160 eur.

Heron Preston Graphic T-Shit – 229,50 €

Heron Preston patrí medzi najvýraznejšie tváre odevného priemyslu, respektíve high end streetwearu v posledných sezónach a jeho kolekcie sa tešia veľkej popularite medzi mladými ľuďmi. Ak chceš nosiť jednu z jeho najikonickejších potlačí v podobe vtáka na hnedom základe z bavlny, priprav si 230 eur.

Heron Preston Graphic T-Shirt – 265,50 €

Americký nárhár, ktorý tvorí vlastné kolekcie aj pre reťazec H&M, má v článku dvojnásobné zastúpenie. Ak ťa neoslovilo hnedé tričko s motívom vtáka vyššie, možno prídeš na chuť bielemu modelu s kontrastným žltým nápisom „HP New Infrastructure“ na prednej strane. Cena po zľave je približne 265 eur vrátane rýchleho doručenia.

Ambush 3-Pack Unisex Multicolor T-Shirt – 355,50 €

Záver zoznamu venujeme praktickému trojbaleniu tričiek s krátkymi rukávmi v rozličných farebných vyhotoveniach (biela, čierna, tmavomodrá) od japonskej módnej značky Ambush, ktorú nosí napríklad Drake, A$AP Rocky či Rihanna. Rovný strih a minimalistické logo na hrudi skombinuješ za pár sekúnd.