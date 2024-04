KVÍZ: Nevieš, ktorú knihu si prečítať? Odpovedz na otázky a my ti vyberieme knihu na mieru

Ktorú knihu si prečítaš najbližšie?

Máš chuť na dobrú knihu, ktorá ťa okamžite vtiahne do deja a ty zabudneš na okolitý svet? Alebo hľadáš takú, ktorá ťa prinúti premýšľať, no netušíš, po ktorej siahnuť? Ak nemáš čas prehľadávať police plné kníh v obchodoch či najrôznejšie sekcie v e-shopoch, odpovedz na niekoľko jednoduchých otázok a my ti odporučíme knihu presne podľa tvojich predstáv a požiadaviek.

Vybranú knihu si môžeš na pár klikov objednať z Martinusu a hneď sa pustiť do čítania. Náš tip na knihu ťa možno prekvapí, no my ti ručíme za to, že po jej dočítaní nebudeš sklamaný. Možno sa dozvieš niečo nové, možno si dokonale oddýchneš a možno sa po prečítaní budeš báť zhasnúť svetlo. Knihu však nebudeš chcieť odložiť, kým ju nebudeš mať prečítanú.

Či už si zarytý knihomoľ, alebo sa do čítania musíš neraz nútiť, urob si náš kvíz a možno práve vďaka nemu objavíš knihu, ktorú budeš hltať stránku za stránkou.