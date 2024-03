Takto si vytvoríš dokonalý „no make-up“ make-up. Inšpiruj sa fotografkou Katarínou Šlesárovou (MAKE-UP & GOSSIP)

Zn├íma fotografka Linde odhalila aj nie─Źo zo svojho s├║kromia ─Źi pracovn├ęho ┼żivota.

Linda Guni┼íov├í si tentoraz do priestorov Beauty Factory pozvala zn├ímu celebritn├║ fotografku Katar├şnu ┼áles├ír. T├í hne─Ć v ├║vode prezradila, ┼że preferuje prirodzen├ę nude l├ş─Źenie. S jej n├ívodom si aj ty vytvor├ş┼í ÔÇ×no make-upÔÇť make-up, ktor├Ż zv├Żrazn├ş ─Źrty tvojej tv├íre a zakryje pr├şpadn├ę nedokonalosti.

Prv├Żm krokom, ktor├Ż Katka nikdy nevynech├í, je pr├şprava pleti. Pred t├Żm, ako si nanesie make-up, aplikuje si na ple┼ą podkladov├Ż kr├ęm.┬áKe─Ć┼że chcela, aby jej make-up vydr┼żal ─Źo najdlh┼íie, siahla po podkladovej b├íze┬áMaybelline Fit Me! Luminous+Smooth, ktor├í s─żubuje rozjasnen├║ a zjednoten├║ ple┼ą.

N├ísledne si hubkou na make-up Katka aplikuje ─żahk├Ż BB kr├ęm. Ak aj ty h─żad├í┼í ─żahk├Ż a prirodzen├Ż make-up, Linda ti odpor├║─Źa Bare With Me Blur Tint od NYX, ktor├Ż neza┼ąa┼żuje ple┼ą, no z├írove┼ł poskytuje skvel├ę krytie.┬á

Ke─Ć┼że Katka chod├ş na lamin├íciu obo─Źia, na jeho ├║pravu jej sta─Ź├ş pou┼żi┼ą kefku na obo─Źie. N├ísledne si pomocou bronzera zv├Żrazn├ş kont├║ry tv├íre. Fotografka obvykle nepou┼ż├şva l├şcenku, na radu Lindy ale vysk├║┼íala Le Blush od┬áLÔÇÖOr├ęal Paris a s v├Żsledkom bola ve─żmi spokojn├í. Katka si aplikuje fixa─Źn├Ż sprej, ktor├Ż┬áe┼íte┬áprep├║druje. Na z├íver si aplikuje riasenku a pery zv├Żrazn├ş ceruzkou. Vo videu sa tie┼ż dozvie┼í, ─Źo robi┼ą, ak sa ti riasenka odtl├í─Źa na vie─Źka.

Okrem postupu na nude make-up sa vo videu dozvie┼í, ak├ę boli┬áKatkine┬ákari├ęrne za─Źiatky a ko─żko pr├íc vystriedala, k├Żm sa stala uzn├ívanou fotografkou. S Lindou sa porozpr├ívala aj o vyhoren├ş a d├┤vodoch, pre─Źo musela znovuobjavi┼ą work-life balans.