VIDEO: Na turnaji UFC sa hromadne pobili diváci. Jeden fanúšik dokonca dostal výstavné KO

Na UFC Fight Night 237 v Mexico City sa v hľadisku pobila skupina ľudí. Počas hromadnej bitky inkasoval jeden z fanúšikov tvrdý knokaut, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani Alex Pereira. Všetci ľudia v okolí okamžite vytiahli mobilné telefóny a celý incident si natočili. Videozáznamy tak obleteli internet.

FIGHT NIGHT MEXICO CITY CROWDS TONIGHT #UFCMexico pic.twitter.com/SUPbzO2X8N — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) February 25, 2024

Dana White nič podobné doteraz nevidel

Šéf UFC Dana White na pozápasovej tlačovej konferencii priznal, že to bola jedna z najšialenejších vecí, aké kedy videl. „Šialená vec na tej bitke je, že okamžite, ako sa to začalo, som tam bežal a sledoval to. Nikto to však nezastavil. Ja som čakal na ochranku, aby to zastavili, no oni čakali, kým sa to skončí samo,“ povedal.

„Nemyslím si však, že to vrhá zlý obraz na UFC. Jednoducho sa to stalo. Nikto to hádam už nebude v budúcnosti skúšať. Nikdy v živote som niečo také nevidel,“ dodal šéf UFC s úsmevom.

Na UFC Fight Night 237 sa predstavili hviezdni bojovníci, ako napríklad Brandon Moreno, ktorý nezvládol päťkolovú bitku proti svojmu menovcovi Brandonovi Royvalovi a prehral na body. Víťazstvo si po dvojzápasovej šnúre prehier konečne pripísal Brian Ortega, čím sa priblížil k ďalšej titulovej šanci, po ktorej tak veľmi túži. Naposledy mu to nevyšlo proti legendárnemu Alexandrovi Volkanovskému, ktorý už medzičasom o titul prišiel proti Iliovi Topuriovi.