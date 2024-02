Vo veku 36 rokov zomrela známa pornoherečka. Roky bojovala s psychickými problémami

Kagney Linn Karter počas svojej kariéry získala niekoľko nominácií na ceny Adult Video News vrátane najlepšej herečky roka v roku 2011 a najlepšej novej hviezdy v roku 2010.

Hviezda filmov pre dospelých a bývalá tanečnica Kagney Linn Karter si vzala život. Podľa slov jej blízkych je smrť 36-ročnej ženy obrovský šok. Kagneini priatelia v mene jej mamy cez fundraisingovú stránku GoFundMe zbierajú finančné prostriedky na jej pohreb, informuje portál thehooknews.com.

Bojovala s vážnymi psychickými problémami

„Nanešťastie napriek všetkým svojim mnohým pôsobivým úspechom a talentom Kagney v priebehu rokov zápasila s problémami duševného zdravia,“ priblížili trápenie, s ktorým počas života zvádzala ťažký boj jej priateľky Rachel a Megan. „Aj vo svojich najtemnejších dňoch sa však stále objavovala v štúdiu, vždy pripravená učiť sa, prispievať, zlepšovať sa v akejkoľvek maličkosti, ktorú zvládla,“ dodali.

Blízki ju opisovali ako večne usmiatu ženu, vždy ochotnú pomôcť a podporiť ľudí okolo seba. Kagney začala kariéru v pornografickom priemysle už pred viac ako 20 rokmi. Počas svojej kariéry získala niekoľko nominácií na ceny Adult Video News vrátane najlepšej herečky roka v roku 2011 a najlepšej novej hviezdy v roku 2010. Hrala v Oficiálnej paródii na film Mlčanie jahniat (Official Silence of the Lambs Parody) a v paródii na sitkom Ženatý so záväzkami (Not Married with Children XXX).