Manželia žalujú Google: mapy ich navigovali cez štvrť plnú gangov. Prepadli ich so zbraňami, okradli a rozbili im auto

Manželov zo Spojených štátov napadli na dovolenke v juhoafrickom Kapskom Meste gangstri po tom, ako ich aplikácia Mapy Google nasmerovala po trase, ktorá je známa lúpežnými prepadnutiami. Mapy ich tade poslali napriek varovaniam USA a Južnej Afriky, vyplýva zo žaloby manželov voči spoločnosti Google, ktorej detaily zverejnila vo štvrtok agentúra DPA.

Prepadli ich cestou na letisko

K incidentu došlo vlani v októbri, keď manželia Jason a Katherine Zoladzovci cestovali v prenajatom aute z miesta ubytovania na medzinárodné letisko v Kapskom Meste. Na navigáciu použili Mapy Google, ktoré ich nasmerovali cez štvrť Nyanga. Približne o deviatej ráno tam zastavili na červenú, keď ich obkľúčili ozbrojení muži.



„Jeden z nich hodil cez bočné okno vodiča dlažobnú kocku, ktorou Jasonovi Zoladzovi rozbil dolnú čeľusť, preťal mu kožu aj svaly až na kosť a on upadol do bezvedomia,“ uvádza sa v žalobe, ktorú manželia podali v utorok na súde v Kalifornii. Útočníci následne vytiahli manželov z auta, niekoľkokrát vystrelili do vzduchu a ukradli im hotovosť, kreditné karty a mobily. Jason skončil v nemocnici, kde musel podstúpiť trojhodinovú operáciu.

Nestalo sa to prvýkrát

Manželia teraz vo svojej žalobe tvrdia, že daná štvrť je známa násilnými útokmi na turistov zo strany ozbrojených gangov. Od spoločnosti Google žiadajú odškodné v neznámej výške.

„Zločinecké gangy číhajú na turistov v prenajatých autách a prepadávajú ich tak, že do okien áut hádžu tehly alebo skaly, a teda násilne napádajú turistov, ktorým kradnú cennosti,“ uvádza sa v žalobe s tým, že útočníci svoje obete zrania, zmrzačia či dokonca zabijú.

Ich obvinenie potvrdil aj nemenovaný konzulárny úradník USA v Kapskom Meste, ktorý bezprostredne po útoku uviedol, že na tejto trase došlo k útokom na viacerých Američanov. Dodal, že predstavitelia Spojených štátov a Juhoafrickej republiky už pred útokom na Zoladzovcov kontaktovali spoločnosť Google so žiadosťou, aby tadiaľto prestala posielať ľudí na medzinárodné letisko v Kapskom Meste. Google so žiadosťou súhlasil tri týždne po útoku na Zoladzovcov.

Hovorca koncernu José Castañeda v stredu večer uviedol, že spoločnosť žalobu manželov preveruje. „Bezpečnosť vodičov berieme veľmi vážne. Pri výbere trás berieme do úvahy širokú škálu faktorov, napríklad veľkosť cesty, priamosť či odhadovaný čas jazdy. Neustále sa snažíme zlepšovať,“ uviedol Castañeda.