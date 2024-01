7 zmyselných parfumov, s ktorými budeš pôsobiť na ostatných ako magnet. Voňaj ako bohyňa

Takto vonia príťažlivosť.

Zamysleli sme sa, čo by tento rok mohla pre teba znamenať fráza new year, new me. Vybrali sme niekoľko zmyselných parfumov, ktoré pútajú pozornosť a dodajú ti sebavedomie v roku 2024. Ak sa niektorý z nich rozhodneš vyskúšať, očakávaj, že celkom často budeš počuť otázku Kto tu tak dobre vonia?

Podľa nášho výberu sexepíl vonia hlavne ako orientálna zmes bergamotu, jazmínu, citrusových kvetov a santalového dreva. Tieto kombinácie sú brutálne príťažlivé a nadčasové – nech už si vyberieš ktorýkoľvek z uvedených parfumov, nešliapneš vedľa.

YSL Black Opium

od 47, 50 € (za 30 ml)

Zdroj: Notino

V kampani hviezdi Zoë Kravitz, ktorá nám parfum okamžite predala. Black Opium má vyjadrovať ženskosť a zmyselnosť a je vhodná predovšetkým na večerné nosenie. Táto vôňa je veľmi výrazná, orientálna a hlavne hot. Spočiatku kombinuje hruškové tóny s kvetom pomarančovníka a ružovým korením. Intenzívne kávové srdce parfumu je podfarbené jazmínom a v základe dominuje hrejivá vanilka. Vôňa YSL Black Opium bola uvedená na trh ešte v roku 2014 a stále nás neprestala baviť.

Tom Ford Black Orchid

od 37,10 € (za 10 ml)

Zdroj: Notino

Flakón zdobí čierne rebrovanie a prvky z 20. a 30. rokov minulého storočia. Vôňa Black Orchid by sa dala opísať ako luxusná, elegantná a temná. Najprv ucítiš citrusové tóny bergamotu a hľuzovky, ktoré prechádzajú do vzácnej čiernej orchidey a ovocia. Základ vône tvorí pačuli, santalové drevo, vanilka či kadidlo. S týmto parfumom budeš pôsobiť na ľudí v okolí ako magnet.

BYREDO Gypsy Water

od 155 € (za 50 ml)

Zdroj: Notino

Do nášho zoznamu sme vybrali aj vôňu, ktorú môžeš požičať aj frajerovi. BYREDO Gypsy Water je unisexový parfum, ktorý vyjadruje spontánnosť, život v lese a nespútanosť kočovného života. Na začiatku ťa očaria citrusové tóny, jalovec a pikantná vôňa čierneho korenia. Potom prechádza do kadidla a ihličia. Základ parfumu sa nesie v tónoch ambry, hrejivého santalového dreva a vanilky. Zoženie poteší aj vegánov, pretože neobsahuje žiadne zložky živočíšneho pôvodu.

Mugler Angel

od 65, 50 € (za 25 ml)

Zdroj: Notino

Mugler Angel spôsobil vo svete parfumov malý prevrat – neobsahuje žiadne kvety (čo pri parfumoch nie je bežné), ale iba gurmánske ingrediencie. Inak povedané, s týmto parfumom budeš voňať na zjedenie. Spočiatku kombinuje výraznú vôňu kalábrijského bergamotu a tóny pačuli, červeného ovocia a intenzívnu vanilku. Následne prechádza do karamelu a čokolády. Najdlhšie ti na tele vydrží vôňa vanilky, santalového dreva a pačuli, ktoré tvoria základ vône.

Viktor & Rolf Flowerbomb

od 20,60 € (za 10 ml)

Zdroj: Notino

Tento parfum má neobyčajne výstižný názov – je doslova kvetinovou explóziou, s ktorou budeš voňať ako bohyňa lásky. Vo flakóne Flowerbomb nájdeš tie najzmyselnejšie kvety z celého sveta, ako napríklad frézie, jazmín, orchideu a ružu. Na počiatku parfumu ucítiš bergamot a čaj, ktorý prejde do výraznej a orientálnej vône kvetov.

YSL Libre Intense

od 71,60 € (za 30 ml)

Zdroj: Notino

V Yves Saint Laurent vedia, ako na sexy vône, ktoré pútajú pozornosť. Libre Intense už v úvode mieša bergamot, mandarínku a levanduľu. Potom ťa upúta intenzívna kombinácia pomarančového kvetu, jazmínu a orchidey, ktorá sa postupne mení na hrejivú vanilku z Madagaskaru, vetiver a ambru. Ide o vyzretú vôňu, ktorá je vhodná skôr na večerné nosenie.

GIVENCHY L’Interdit Rouge

od 65,50 € (za 30 ml)

Zdroj: Notino

Takto vonia zakázané ovocie. Ako si môžeš tipnúť už podľa flakónu, témou tohto parfumu je túžba a pokušenie. L’Interdit Rouge je veľmi vyzretá a zmyselná vôňa, ktorá kombinuje kvetinové tóny s drevom a korením. V úvode ucítiš najmä krvavý pomaranč, korenie a zázvor. Tento parfum sa postupne odhaľuje do pomarančového kvetu, jazmínu a končí sa tónmi pačuli a santalového dreva.