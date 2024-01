Toto je 5 dizajnérskych kabeliek pod 1 000 €, do ktorých sa oplatí investovať

Vraví sa, že najlepší čas na kúpu luxusnej kabelky bol pred 20 rokmi. Druhý najlepší čas je práve dnes.

Chceš si kúpiť svoju prvú drahšiu kabelku, no nevieš, do ktorej značky či konkrétneho modelu sa oplatí investovať? Skús sa vyhnúť impulzívnemu nákupu koženkovej kabelky s monogramom alebo potlačou, ktorá postupne stratí svoju hodnotu. Investuj do kvalitnej a nadčasovej kabelky, ktorú budeš môcť nosiť dlhé roky.

1. Saint Laurent Cassandre envelope chain wallet

995 € Zdroj: Luisaviaroma / Saint Lurent

Spoločnosť francúzskeho dizajnéra Yves Saint Laurent bola od svojho založenia v roku 1962 predurčená na úspech. Vysokokvalitné materiály, praktické strihy, precízna výroba a nadčasový dizajn robia z kabeliek značky Saint Laurent dokonalého spoločníka pre každého milovníka módy. Prešívaná kabelka z kvalitnej teľacej kože s ikonickým logom sa stane tvojím obľúbeným kúskom. Rovnaká kabelka so zlatým logom môže byť tvoja za 1 119 eur.

2. Jacquemus Le Grand Chiquito

790 €

Zdroj: Luisaviaroma / Jacquemus

Francúzska značka Jacquemus nás v priebehu niekoľkých rokov presvedčila, že vyrábať luxusné a nadčasové kabelky vážne vie. V ponuke je množstvo nádherných aj praktických modelov, z ktorých si vyberie každý. To isté platí o pestrej farebnej škále, kde nájdeš výrazné farby a elegantné nude tóny. Medzi najpredávanejšie modely patrí dnes už ikonická kožená Le Grand Chiquito tote bag s praktickým cross body pásikom.

3. Prada Re Edition 2005 mini bag

Zdroj: Farfetch / Prada

Ak hľadáš štýlovú kabelku, ktorá sa hodí ku každému outfitu, túto Pradu si zamiluješ. Ako je pri tejto značke zvykom, kabelka je vyrobená zo 100 % recyklovaného nylonu, vďaka čomu je odolná a absolútne univerzálna. Za 1 060 € môžeš mať model s koženou rukoväťou a ďalšími detailmi.

4. Gucci Ophidia small

Zdroj: Luisaviaroma / Gucci

Hoci je cena tejto kabelky o pár eur vyššia, do výberu sme ju rozhodne museli zaradiť. Ophidia je totiž ikonou medzi kabelkami. Vyrobená je z plátna GG Supreme, ktoré vyzdvihuje archívny monogram vytvorený v 30. rokoch minulého storočia. A toto je presne ten monogram, ktorý vždy vyzerá dobre. Nejde o žiaden sezónny trend, ale nadčasový dizajn, ktorý sa nestratí v záplave iných motívov. Ak predsa len hľadáš lacnejšiu kabelku, do pozornosti ti dávame rozkošný model Gucci Ophidia GG Mini, ktorý môžeš mať za 708 €.

5. Coperni Swipe

590 €

Zdroj: Luisaviaroma / Coperni

Parížska značka Coperni si zakladá na jednoduchosti a kvalite, vďaka čomu sú jej kabelky nadčasové a elegantné. Nie však nudné. Túto neprehliadnuteľnú kabelku inšpirovanú swipe to unlock iPhone si zamilovala aj Dua Lipa, Doja Cat či Kylie Jenner. Za menej ako 700 € môže byť tvoja. Ak sa ti nepozdáva hnedá teľacia koža, v ponuke nájdeš mnoho ďalších farieb.

Zopár tipov na záver

Nech už sa rozhodneš pre kúpu akejkoľvek dizajnérskej kabelky, všímaj si najmä materiál, dizajn, farbu a tiež zváž jej praktické využitie. Kabelka, ktorá má vydržať desiatky rokov, musí byť vyrobená z kvalitného a odolného materiálu, ktorý sa časom neopotrebuje.

Keď si vyberáš medzi jahňacou (lamb) a teľacou (calf) kožou, odporúčame ti siahnuť po kabelke z teľacej kože. Tá je odolnejšia proti poškriabaniu, pevnejšia a nestráca tvar ani farbu.

Limitky sú síce lákavé, no vo väčšine prípadov nejde o kabelky, ktorých cena by stúpala. Namiesto jednosezónnej kabelky investuj do klasického modelu, ktorý sa vyrába už niekoľko rokov a jeho cena stále stúpa.

Divoké vzory, výrazné potlače, obrovské logá – aj od toho sa drž čo najďalej. Ak predsa len túžiš po kabelke s monogramom, investuj do ikonickej značky s dlhou históriou, ako je Louis Vuiton, Gucci alebo Christian Dior.

Aj čo sa týka farby platí, že sezónne trendy nie sú úplne šťastným riešením. Namiesto trendy farieb, ako napríklad ružová, krikľavá zelená či modrá, stav na nude klasiku.

Béžová, krémová, hnedá či čierna sú farby, ktoré nepodliehajú módnym trendom. Je pravda, že svetlé farby sa môžu časom na niektorých miestach zašpiniť, a preto ti odporúčame voliť tmavšie odtiene hnedej alebo čiernu.

Nezabúdaj, že si vyberáš kabelku na bežné nosenie, nie na instagramové fotenie. Potrebuješ mať pri sebe mobil, kľúče, lesk na pery a peňaženku? Ak si momentálne nemôžeš dovoliť klasickú veľkú chanelku, nekupuj si jej lacnejšiu verziu, do ktorej sa ti nič nezmestí. Radšej začni s cenovo dostupnejšou YSL Kate kabelkou, ktorá je dostatočne veľká, praktická a univerzálna. Nosiť ju môžeš na večerné akcie, ale aj obedy s kamošmi.