Známa Onlyfans modelka si chcela zmenšiť prsia, no operácia sa nepodarila. Teraz trpí obrovskými bolesťami

„Prečo sa stala tá najhoršia vec, ktorá sa mohla stať?“ pýta sa Blac Chyna. Prehovorila o komplikáciách počas redukčnej operácie.

Známa americká modelka Blac Chyna, ktorá sa v roku 2021 stala najlepšie zarábajúcou tvorkyňou na Onlyfanse, má vážne zdravotné problémy. Príčinou je množstvo plastických operácií, ktoré podstúpila. O svojom trápení prehovorila na Instagrame. Svojim fanúšikom prezradila, že začiatkom minulého roka sa rozhodla zmenšiť svoje prsia.

„Trochu som to prehnala, už ma nebaví ten fejk vzhľad. (Moje prsia) sú príliš veľké na moje telo, príliš veľké na moju postavu a už mi to ako človeku nesedí,“ povedala vo videu. Vysvetlila, že jej lekár odporučil podstúpiť sériu redukčných operácií, aby sa jej koža poriadne stiahla.

Neskôr sa však sledujúcim sťažovala o tom, koľko peňazí ju budú zákroky stáť. Skonštatovala však, že je to prospešné pre jej zdravie a naozaj sa teší na to, ako bude jej telo vyzerať.

Počas operácie však nastali komplikácie. „Prečo sa stala tá najhoršia vec, ktorá sa mohla stať? Jedno z mojich pŕs sa zapuzdrilo. Vedela som, že sa to môže stať, ale zo všetkých tých prípadov, keď som si dala urobiť prsia, k tomu nikdy nedošlo,“ priznala.

Nové začiatky

Blac Chyna, ktorá v rámci svojej „premeny“ začala opäť používať svoje rodné meno Angela White, si okrem prsných implantátov dala rozpustiť aj tie na tvári a zadku. Na sociálnej sieti oznámila, že je to „život meniace“.

Dokonca si dala odstrániť aj svoje „démonické tetovania“ a prestala uverejňovať príspevky na svoj onlyfansový účet. Modelka vo videu tvrdí, že to robí kvôli svojim deťom. „Dosť je dosť. Späť na základnú čiaru. Úprimne povedané, už som unavená z toho vzhľadu a jednoducho to nie je lichotivé, nie je to to, ako vyzerám.“