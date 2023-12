Smutný pohľad z Tatier: Pred 52 rokmi uhynulo v dôsledku silvestrovských ohňostrojov 14 kamzíkov

Silvestrovské oslavy spôsobili úhyn mnohých kamzíkov.

Tatranský národný park na svojom Facebooku spomínal na jeden z najtragickejších silvestrovských prípadov v Západných Tatrách. V roku 1971 spôsobila oslava v Žiarskej doline pád čriedy kamzíkov do rokliny. Pri snahe ukryť sa pred hlukom a svetlom z ohňostroja uhynulo až 14 jedincov.

„Pri chránenom živočíchovi, ako je kamzík vrchovský tatranský, môže nadmerný hluk v podobe výbuchov spôsobiť jeho nekontrolované správanie. Celé čriedy často utekajú a dostávajú sa do kritickej situácie, napríklad do hlbokého snehu, kde ich pobyt vysiľuje, alebo do exponovaných žľabov, v ktorých im hrozí pád či odrhnutie lavíny,“ upozorňujú v statuse.



TANAP pripomína, že zimné obdobie zapríčiňuje, že kamzíkom, ale aj ostatným živočíšnym druhom sa v národnom parku znižuje schopnosť čeliť nepriaznivým podmienkam. Stráž prírody bude preto „loviť“ tých, ktorí porušia zákaz odpaľovania pyrotechniky.