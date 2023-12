Ovládol scénu Rytmus alebo nová vlna z Košíc? Toto je TOP 5 slovenských rapových albumov v druhej polovici 2023

Trafili sme sa do tvojho vkusu?

Tento rok sme rebríček najlepších slovenských rapových albumov rozdelili na dve časti, a zatiaľ čo prvý polrok ovládol Samey s LP Slzy Ulic, v uplynulých šiestich mesiacoch vydali očakávané novinky najskúsenejší interpreti na scéne, aby potvrdili svoju pozíciu legiend.

Nižšie nájdeš 5 najlepších projektov, na ktorých autori ukázali, že vedia opustiť svoju komfortnú zónu a že vytŕčajú z radu bez ohľadu na témy a celkový koncept. Zároveň musíme zdôrazniť, že hlavnú rolu pri zostavovaní rebríčka zohrali emócie, ktoré v nás jednotlivé skladby zanechali aj po niekoľkonásobnom počúvaní.

Hodnotenie je vždy subjektívne a každý môže mať svoj vlastný rebríček najlepších albumov. Čestné uznanie si okrem vybraných projektov zaslúži aj Kali za album Retrostar, Guapanova a jeho DELUZIA či EP s názvom ADHD od Zaya. V komentároch nám napíš, ktorý projekt najviac oslovil teba.

5. AstralKid22 – nekončené noci

AstralKid22 patrí medzi našich najobľúbenejších producentov a raperov z novej školy. V roku 2023 vydal dvojicu ucelených projektov, a zatiaľ čo album JUNGEN chýbal v zozname najlepších za prvú polovicu roku 2023, tak EP nekonečné noci tentoraz obsadilo 5. pozíciu vo veľmi silnej konkurencii.

Člen zoskupenia Conspiracy Flat vydal nové EP so štyrmi skladbami v novembri a ihneď si získalo miesto v našom playliste. Jakub zostal verný svojmu charakteristickému zvuku, aj keď v niektorých momentoch cítime mierny odklon k rýchlejšiemu tempu (čo sa nám páči) a zároveň nerapuje prázdne riadky o bohémskom živote, ako to často býva pri kolegoch z brandže.

Jediným hosťom je Porsche Boy na tracku s názvom hýbsadorytmu, ktorý zároveň považujeme za najlepšiu záležitosť, v ktorej obaja interpreti predviedli svoje technické skills a AstralKid22 aj spev, ktorý mu ide.

Talentovaný interpret dokonca natočil originálny vizuál na skladbu mafia v Tokiu a nerozumieme tomu, prečo má len približne 8-tisíc videní. Projekt nekonečné noci si aj napriek krátkej minutáži zaslúži pozornosť.

4. Momo – Street Hamlet

Momo je dlhodobo jeden z najaktívnejších raperov na slovenskej scéne. Svojich fanúšikov zásobuje novou hudbou každý rok, a to vrátane ucelených projektov. V roku 2023 si pripravil album s názvom Street Hamlet, ktorý obsahuje 13 plnohodnotných skladieb.

Momo už dávno nie je len drsný raper s agresívnym prejavom, ale do svojich nových vecí prináša odlišné emócie vrátane empatie, lásky a pozitívnych podnetov. Priamoúmerné témam sú aj produkcie na albume Street Hamlet. Projektu dominujú rýchle melódie v kombinácii s úderným flowom dvojnásobného otca a my nemáme výhrady. Ak by sme mali vybrať jednu skladbu, ktorá nás baví najviac, išlo by o chytľavú záležitosť s názvom Za tebou na spolupráci s Alanom Murinom.

Medzi najvýraznejšie momenty na albume patria aj vôbec prvé spolupráce s Kalim, ktoré definitívne ukončili spor, keď Momo dissoval petržalského rapera ešte na tracku Škola rapu po boku Rytmusa a Separa.

Bratislavský žralok a jeho rapové zručnosti vrátane flowov či hier so slovami nás vždy posadia na zadok, a preto si zaslúži byť v tomto zozname. Nepochybujeme o tom, že Momo vďaka tomuto LP zaplní svoj kalendár na rok 2024 množstvom živých vystúpení naprieč celým Slovenskom. Street Hamlet je Momov najlepší album v posledných rokoch.

3. SIMILIVINLIFE – DVOJBODKAHVIEZDIČKA

Šimon Sadiv a.k.a. SIMILIVINLIFE vyletel tento rok medzi najväčšie rapové hviezdy na Slovensku a potvrdil trend, že východ republiky diktuje tempo v new school rape. Dvadsaťjedenročný interpret z Košíc vydal v posledných mesiacoch viacero úspešných singlov vrátane hitu Tatiana, avšak rozruch spôsobil najmä épečkom s názvom DVOJBODKAHVIEZDIČKA, ktoré uzrelo svetlo sveta pred dvomi mesiacmi.

Raper s netypickým, až infantilným hlasom v tomto prípade stavil na rýchle tempo jednotlivých produkcií, krátku stopáž skladieb a témy, ktoré sú blízke mnohým mladým ľuďom.

Celé EP je perfektnou ukážkou toho, kam sa najpopulárnejší žáner digitálneho prostredia uberá – tanečné párty beaty v kombinácii s melodickými flowmi a ľahko rozpoznateľnými textovými motívmi sú v kurze a SIMILIVINLIFE má tento štýl v malíčku, vďaka čomu ovláda aj virálne vody Tiktoku.

Najvýraznejším a virálnym hitom je Pussy Power v spolupráci s Porsche Boyom, ktorý doručil svoj charakteristický rap a egotrip riadky, ako napríklad: „Stiahni okná dole, mesto moje, ja dnes platím. Mám v p**i, kto zazerá, toto je tu moja párty. Že z očí ťa nestratím, čo som povedal, to platí.“ Pozri si aj videoklip, v ktorom obaja interpreti ukázali avantgardné outfity ako vystrihnuté z prehliadok Ricka Owensa, respektíve Demnu Gvasaliu.

Vypočuj si päticu skladieb z krátkeho projektu DVOJBODKAHVIEZDIČKA a presvedč sa o tom, že SIMILIVINLIFE má talent a pri dobrom nastavení aj dlhú budúcnosť na scéne.

2. Majk Spirit – nový čLOVEk 2.0

Majk Spirit vydal 1. decembra 2023 svoj životný album nový čLOVEk 2.0, a nebyť toho, že Rytmus pustil do sveta pokračovanie ságy Bengoro, bol by na prvom mieste v rebríčku. Najzásadnejšiu úlohu pri našom rozhodovaní zohrali pocity, pretože ako rapuje Speezy v skladbe Apex: „Môj svet je all about feelings,“ a v prípade Bengoro II sme ich cítili trochu viac. Možno o pol roka či rok by sme poradie prehodili, ale teraz to vnímame takto.

Bratislavský raper vydal pokračovanie svojho prelomového albumu Nový Človek po dvanástich rokoch a za ten čas sa udiali veľké zmeny v jeho pracovnom aj súkromnom živote vrátane manželstva či narodenia dcéry Arie. Všetky tieto momenty Spirit zaznamenal a na dvadsiatich skladbách ponúkol fanúšikom detailný pohľad na svoju rodinu, životný štýl, ale nezabudol ani na hlboké myšlienky či ostré odkazy pre dnešnú precitlivenú spoločnosť, ako napríklad na skladbe Fly v spolupráci so Separom.

Baví nás celý koncept albumu nový čLOVEk 2.0 a pravidelne neskipujeme žiadny track, ale ak by sme mali vybrať svojich favoritov, spomenuli by sme skladby budChlap, realMan s Benom Cristovaom, mojaŽena, magnumOpus, SOS, Gospel či SavageS.

Spirit spolupracoval pri tvorbe vizuálov na Instagrame aj merchu s Yakshom, respektíve tímom LOVE THEM WORK(s) a je to cítiť. Rovnako vnímame aj prácu a vplyv raperovej manželky Marie, ktorá sa podieľala na tvorbe albumu. Všetko spolu hrá na výbornú a obálku albumu s Ariou milujeme.

P. S. SavageS je videoklip roka, a to bez ohľadu na to, koľko má videní.

1. Rytmus – Bengoro II

Ak si čakal/-a na prvom mieste iný album, budeš sklamaný/-á, ale nás Bengoro II vrátilo v čase do roku 2006, keď sme boli v tínedžerskom veku a všetky texty z debutového albumu Bengoro ovládali naspamäť. Pokračovanie ságy je úplne iné, vyzretejšie, ale emócia je rovnaká. Zmenil sa Rytmus aj my a je nám bližšie ako človek, nie ako raper.

Rytmus si fanúšikov pustil k telu viac ako kedykoľvek predtým a na sedemnástich skladbách opisuje životné príbehy, ktoré zažil za posledné dve dekády, a to vrátane momentu, keď ho nevlastný brat okradol o poriadny balík peňazí. Čoskoro 47-ročný interpret dal na albume priestor aj svojmu synovi Sanelovi, ktorý nesie otcov odkaz a hovorí, že album je kronika života, a manželke Jasmine venoval skladbu s textom, ktorý by chcela počuť každá žena.

Krstný otec slovenského rapu otvára aj kontroverzné, citlivé a sociálne témy, ako napríklad v skladbe Cigán alebo Prečo 3, keď sa v spolupráci s Pouličným Autorom Tónov a Dollar Pryncom pýtaju, prečo ich školstvo nenaučilo zarobiť, prečo vraj zmizol covid zo dňa na deň a nahradil ho ukrajinský prezident Zelenskyj.

Na pätnástom tracku S5 ku dňom sa umelec ohliada za sebou, svojimi úspechmi a prináša spomienky, v ktorých vyjadruje vďaku svojim blízkym priateľom vrátane kolegu zo skupiny Kontrafakt Ega, Attilu Végha alebo Lakyho Royala. Bars venoval aj nám: „Pamätám, keď som rozbiehal Refresher. Boli noví, boli fresh, zdieľal som ich stránku. A teraz kdeže ste? Gratulujem k veľkej ceste,“ odkazuje.

Čo dodať na záver? Rytmus potvrdil, že je stále extra trieda v rape a Bengoro II je najlepší slovenský rapový album nielen v tomto polroku, ale za uplynulých dvanásť mesiacov. Tešíme sa na budúcoročný koncert 14. septembra v O2 arene.