Demi Lovato sa zasnúbila s kolegom z brandže. Kedysi nebinárna speváčka sa pochválila luxusným diamantom

Dvojica tvorí pár od augusta minulého roka.

Speváčka Demi Lovato sa na Instagrame s fanúšikmi podelila o šťastnú novinku. Svoje „áno“ povedala 32-ročnému kanadskému hudobníkovi Jordanovi „Jutes“ Lutesovi. Zasnúbili sa po vyše ročnom vzťahu, informoval magazín People.

Pár spojila speváčkina pesnička Substance, na ktorej obaja spolupracovali. Svoju lásku spečatili zásnubným prsteňom s diamantovým solitérom v tvare hrušky, ktorý na mieru vytvoril luxusný šperkársky butik Material Good v New Yorku. Po osobnej žiadosti o ruku sa Lutes a Lovato vybrali do Craig's, jednej z ich obľúbených reštaurácií v Los Angeles, aby to oslávili so svojimi rodinami.

„Stále nemám slov. Včerajšia noc bola najlepšia noc môjho života a nemôžem uveriť, že si zoberiem lásku svojho života. Láska moja, teším sa, že si ťa vezmem. Každý deň, ktorý som s tebou strávila, bol splneným snom a neviem sa dočkať, kedy ťa budem navždy milovať a vážiť si ťa. Tak na zvyšok nášho života. Milujem ťa, zlatko,“ napísala pod svoju fotku.

Speváčka Demi Lovato už v minulosti zasnúbená bola, keď v roku 2020 ju o ruku požiadal herec Max Ehrich, s ktorým v tom čase tvorila pár len 4 mesiace. Krátko po tom však oznámila, že zásnuby ruší. Údajne preto, že bola z Maxa úplne v rozpakoch a nechcela mať s hercom ďalej už nič spoločné.

31-ročná umelkyňa v minulosti spôsobila rozruch, keď oznámila, že samu seba označuje za nebinárnu, nakoniec sa však rozhodla opäť používať ženské zámená. Nebinárne zámená vraj už nereflektujú, kým sa momentálne cíti. Jej energia bola predtým na pomedzí mužskej a ženskej. V ostatnom čase sa opäť cíti viac žensky, a tak začala používať zámená ona/jej.