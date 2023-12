FOTO: Peter postavil dom na Orave v korunách stromov. Pozri si tento dizajnový skvost so živou strechou a s krásnym interiérom

Petrovým snom bolo vytvoriť dizajnové ubytovanie v prírode.

V Refresheri ti pravidelne predstavujeme unikátne miesta a stavby na Slovensku, kde si môžeš užiť relaxačný pobyt v prírode. Ľudia väčšinou tieto domy stavajú svojpomocne a často tak šetria pri svojom rozpočte. Takto ušetril napríklad Lukáš, ktorý sám postavil glamping, či manželia z Liptova, ktorí predali svoj biznis a začali sa venovať stavbe tiny domčekov. Tentokrát sa presúvame na Oravu, kde vďaka Petrovi nájdeš dom na strome s názvom North House. Táto stavba v prírode sa pýši moderným dizajnom a do detailu premysleným interiérom. Cena za noc od pondelka do štvrtka je 159 eur, od piatka do nedele je cena za noc 169 eur.

Peter pre Refresher hovorí, že na Oravu chcel priniesť miesto, kde si ľudia v prírode oddýchnu, no zároveň im nebude chýbať komfort. „Celé to vzniklo spontánne. Našou hlavnou inšpiráciou pri budovaní projektu boli v tom období ešte len zahraničné ‚cabin‘, chceli sme vytvoriť niečo moderné, odlišné, ale hlavne útulné. Naši klienti tu oddychujú a čerpajú sily uprostred oravskej prírody. Pobyt v domčeku je prispôsobený na každé ročné obdobie,“ hovorí.

Vo svojom voľnom čase má Peter rád oddych v prírode. Aj preto sa rozhodol postaviť domček na strome. Jeho práca spočíva v staraní sa o klientov, upratovanie či všetko okolo ubytovania. Na stavbu si vyčlenil rozpočet, no ako sám tvrdí, podarilo sa mu ho prekročiť.

Zdroj: North_House_Orava

Dizajn premyslený do posledného detailu



Peter nám prezradil, s kým pracoval na celkovej vizualizácii domu. Jeho predstavou bolo, aby sa dizajnom domčeka čo najviac priblížil škandinávskym krajinám. „Vizualizáciu sme riešili s mladým a šikovným projektantom Jakubom Kiskom, s ktorým sme dali hlavy dokopy a každý mal k dizajnu čo povedať. Chceli sme sa dizajnom priblížiť k severským krajinám,“ opisuje pre Refresher. Od prvotného nápadu až po dokončenie vraj práce trvali približne rok. Celý proces zahŕňal nielen samotnú realizáciu, ale aj hľadanie vhodnej lokality a výstavbu.