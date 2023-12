Hráči šalejú z bonusového obsahu pre The Last of Us 2: Remastered. Hra sa oplatí kúpiť už len pre toto

Remaster najlepšej hry posledných rokov pridá pre hráčov fantastický nový obsah, po ktorom túžili celé roky.

Štúdio Naughty Dog odhalilo trailer pre bonusový mód hry The Last of Us: Part II Remastered. PS5 verzia s lepšou grafikou a ďalším novým obsahom vyjde už 19. januára, no najväčším lákadlom je roguelike mód No Return.

Vždy, keď v ňom hráči zomrú, začnú prechádzať levely odznova. Zakaždým sa pritom zmení rozloženie nepriateľov, aby mód stále poskytoval výzvu. Hráči si budú môcť vylepšovať zbrane a vyberať si spomedzi viacerých hrateľných postáv a skinov.

Pôjde o mód pre jedného hráča, takže sa nebude dať hrať online v kooperácii. Mód ponúkne aj špeciálne úpravy hrateľnosti, ako napríklad neviditeľných nepriateľov a podobne (všetky sú dobrovoľné).