Toto je najsexi muž roku 2023. Stal sa ním 57-ročný Patrick Dempsey, predbehol aj Pedra Pascala

Poznáme meno najsexi muža roku 2023 podľa magazínu People. Stal sa ním 57-ročný herec Patrick Dempsey, známy predovšetkým ako neurochirurg Derek „McDreamy“ Shepherd z amerického seriálu Klinika Grace (Grey's Anatomy).

Magazín People udeľuje každoročne titul jednému spomedzi známych mužov. Tento rok sa medzi horúcimi adeptami skloňovali aj mená ako Timothée Chalamet, Jamie Foxx, Lenny Kravitz, Usher, Jason Kelce či Pedro Pascal, uvádza portál Unilad. Prvým mužom, ktorý tento titul pred rokmi získal, bol herec Mel Gibson.

Aktuálny najsexi muž sveta Dempsey si najprv myslel, že ide o vtip. „Bol som úplne šokovaný a potom som sa začal smiať, akože toto je vtip, však? Zažartoval na počesť svojho nového titulu manžel a otec troch detí. „Už mám nálepky na nárazníky, tričká, plagáty,“ podelil sa aj o to, že si z neho najbližší robia žarty.

„Som rád, že sa to deje v tomto bode môjho života. Je pekné získať uznanie, moje ego to trochu nakopne, ale dáva mi to priestor na to, aby som ho využil na niečo pozitívne,“ uviedol. Herec na počesť svojej mamy založil Dempsey Center na podporu onkologických pacientov a ich blízkych.