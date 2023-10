Z Bratislavy rovno do exotiky: Po novom sa lietadlom dostaneš priamo do Karibiku či Vietnamu

Letisko M. R. Štefánika prichádza historicky prvýkrát s letmi na Kubu, ale aj do ďalších exotických destinácií.

Bratislavské letisko má nové linky do exotiky. Na svojom Facebooku informovalo o historicky prvom priamom lete na Kubu, do Dominikánskej republiky a do Vietnamu. Lietať tam z hlavného mesta Slovenska bude Airbus A350-900 španielskej spoločnosti World2Fly. Ten patrí medzi najmodernejšie a najúspornejšie.

Tieto linky budú prebiehať 3-krát do týždňa: v utorok na Kubu (Santa Clara), v stredu do Dominikánskej republiky (Punta Cana) a vo štvrtok do Vietnamu (ostrov Phu Quoc).

„Zavedenie sériových charterových letov ponúka Slovákom pohodlné a rýchlejšie spojenie ako z okolitých krajín. Do Dominikánskej republiky sa z Bratislavy dostanete za približne 13 hodín vrátane medzipristátia v Prahe, čo je podstatne menej ako z Viedne a následným prestupom vo Frankfurte,“ tvrdí Alica Šipošová, hovorkyňa Kartago tours.

„Najväčší z vietnamských ostrovov (Phu Quoc) doposiaľ nie je dotknutý masovým turizmom, ponúka biele pláže, množstvo atrakcií a vysokú kvalitu služieb. Let z Bratislavy trvá 13 hodín,“ dodáva hovorca CK Fischer Jan Bezděk.

Vietnamský ostrov Phu Quoc. Zdroj: Unsplash/Lily Tran

Airbus A350-900 je lietadlo s vôbec najtichšou kabínou zo všetkých súčasných lietadiel. Jeho kapacita je 432 miest. Linka má však aj jednu medzizastávku. Lietadlá totiž vždy odlietajú najprv na dotankovanie do Prahy, kde zároveň môžu nastúpiť ďalší pasažieri, a následne sa môže pokračovať do cieľovej destinácie.

Táto najúspornejšia linka má až o 25 % nižšiu spotrebu paliva oproti súčasnému štandardu. Hladina hluku je na úrovni 59 decibelov, čo z nej robí naozaj najtichšiu linku.

Čo to znamená pre klientov, ktorí si letenky kúpia? V základnej cene palubného lístka bude na klientov čakať trojchodové jedlo s desiatou alebo raňajkami pred pristátím. Na palubu si budú môcť vziať 10 kg batožinu, pričom odbavená sa musí zmestiť do 23 kg.

„Počas celého trvania letu budú mať klienti k dispozícii aj wifi pripojenie a bohatý systém palubnej zábavy v češtine s 200 hodinami filmov, hudby, audiokníh a hier na obrazovkách pred každým sedadlom,“ hovorí predseda predstavenstva skupiny DER Touristik Eastern Europe Jiří Jelínek.

V každej destinácii budú na klientov čakať česky hovoriaci delegáti. Vo vybraných hoteloch dokonca aj animátori, ktorí sa postarajú o program a zábavu pre deti.