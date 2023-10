VIDEO: Netflix a tvorca Mr. Robot natočili post-apo thriller o kyberútokoch, ktoré položia celé USA

Leave the World Behind bude napínavým thrillerom s množstvom dramatických a akčných momentov, ktorý vyjde už čoskoro na Netflixe.

Čo sa stane, keď USA čelí nebezpečným kyberútokom po celej krajine? Všetky štáty sa premenia na chaotické bojisko o prežitie. Film sa však primárne sústredí na dve obyčajné rodiny, ktoré sa ocitnú v jednom dome, usilujúc o budovanie dôvery, zachovanie pokoja a prežitie v novom svete, ktorý im nič nedaruje.

Netflix vydal oficiálny trailer na Leave the World Behind, thriller od režiséra a scenáristu seriálu Mr. Robot Sama Esmaila. Ten film natočil podľa rovnomennej knihy a zameral sa v ňom na obyčajných ľudí a to, ako ich ovplyvňuje apokalypsa. Pôjde tak sčasti o psychologický thriller a post-apo drámu s dramatickými, ale aj akčnými momentmi.

Hlavné úlohy stvárnili Mahershala Ali, Kevin Bacon, Julia Roberts a Ethan Hawke. Snímka sa dostane exkluzívne na Netflix 8. decembra 2023.