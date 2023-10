FOTO: Industriálny byt v Prahe sa pýši kuchyňou, ktorá vyzerá ako jaskyňa. Ukrýva aj tajný vchod do knižnice

Interiér sa nesie v eklektickom štýle.

Byt v Prahe ťa zaujme atypickým priestorom, umeleckým duchom aj rozlohou. Hneď na prvý pohľad je zrejmé, že nejde o bežné obytné priestory, ale o miesto, ktoré v sebe nesie niečo oveľa výnimočnejšie. Stojí za ním architektonické štúdio Objektor architekti, ktoré v rámci kreatívneho konceptu spolupracovalo s klientkou Terezou Porybnou. Tereza sa nechala unášať fantáziou a chcela si splniť všetky svoje detské sny. Aj preto v interiéri môžeš vidieť tajný vchod do knižnice či kuchyňu, ktorá vyzerá ako jaskyňa.

„V rámci tohto projektu mala klientka veľkú chuť experimentovať s rôznymi štýlovými prvkami. Jej cieľom bolo navrhnúť byt tak, aby v sebe zahŕňal súkromný aj verejný priestor. Vedela, že chce vytvoriť miesto, ktoré je zdieľané, otvorené a priechodné, a pritom tu môžu ľudia odhaliť skryté kúty a tajomstvá,“ približujú projekt architekti zo štúdia Objektor.

Výsledkom je eklektický interiér, ktorý je stále premenlivý, podobá sa galérii či divadelnej scéne. Dominuje mu šedá farba, betón, ale aj množstvo svetlého dreva. Okrem toho, že ho klientka využíva ako obytný priestor, plánuje ho zdieľať a pozývať tvorcov na rezidenčné umelecké výstavy.

Zdroj: Boys Play Nice/Objektor architekti

Byt aj galéria v jednom

„Byt dnes poskytuje zázemie pre tvorbu rezidenčných umelcov. Slúži ako priestor na výstavy, spoločenské akcie, ale tiež ako útočisko pre investora s týmto netradičným zadaním, a to pristúpiť k návrhu bytu ako k výtvarnému dielu. Vytvorili sme scény a zákutia, ktoré si užívateľ pretvorí podľa nálady,“ dodávajú.

Architekti pracovali s rozlohou 200 štvorcových metrov. Keďže chceli rozdeliť priestor na verejnú a súkromnú časť, pracovali najmä s odlišnými materiálmi, ktoré jednotlivé časti pomáhajú prirodzene oddeliť. „Výber materiálov pre podlahu a stropné kresby bol zámerný. Pomáhajú rozdeliť tento priestor do troch hlavných častí: spoločenského priestoru, obytného priestoru s ateliérom a izbou majiteľov bytu. Zaisťujú, že súkromné ​​časti sú oddelené od spoločenských častí, a postupne prepájajú tri rôzne atmosféry,“ informuje ďalej štúdio Objektor.

V byte sa nikto nevráti tou istou „cestou“. Majiteľka si priala v obytnom priestore navrhnúť tajné zákutia, aj preto spálňa plynule prechádza do kúpeľne a taktiež do šatníka s tajným prechodom do vstupnej chodby. Ostatné zóny bytu sa plynule prelínajú a hranice medzi nimi sú do istej miery nejasné. Súkromie v tomto byte je možné upravovať vďaka vertikálnym posuvným prvkom.