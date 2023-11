BEAUTY DROP: 7 októbrových beauty noviniek, ktoré musíš mať, niektoré ti rozžiaria oči a iné upokoja telo aj myseľ

Prešli sme si stovky kozmetických a beauty noviniek a prinášame ti najzaujímavejšie z nich. Tieto produkty predstavili značky v októbri 2023.

Ďalší mesiac ubehol ako nič a Refresher ti prináša októbrový výber najzaujímavejších beauty launches. Toto sú produkty, ktoré značky v uplynulom mesiaci predstavili (alebo sa v októbri konečne dostali aj k nám) a podľa nášho beauty tímu stoja za tvoju pozornosť.

Nateraz sme vynechali vianočné novinky, hoci už aj darčekové balenia pribúdajú. Ak chceš, aby ti náš prehľad o najlepších dealoch pred sviatkami neušiel, a zároveň chceš čítať viac o biznise s krásou, nezabudni si zapnúť upozornenia.

Neujdú ti potom ani naše rozhovory so zakladateľkami beauty značiek, články o aktuálnych trendoch či reportáže zo skrášľovacích procedúr. Naše pravidelné mesačné výbery nájdeš na tejto stránke.

Urban Decay Moondust Glitter Eyeshadow Palette

Ako zistíš, že už idú sviatky? Z každej strany sa na teba budú sypať trblietky, ligôtky, lesky a odtiene, ktoré by ti možno v inom ročnom období ani nenapadlo použiť. Ale my nedbáme, lebo oslepujúca štvorica trblietavých očných tieňov od Urban Decay nám v hlave spustila Jingle Bells ani nevieme ako. Hodia sa všade: nielen na firemné sviatočné oslavy, ale aj na tie studené rána, keď kráčame po párty domov a očné tiene poslúžia ako reflexný prvok.

Značka sľubuje 16-hodinovú výdrž, hodvábnu textúru, ktorá sa ľahko nanáša hoci aj prstom, a multidimenzionálny lesk, ktorý vidieť z každej strany. V ponuke sú dve paletky: Space Rider s jemnejšími odtieňmi ružovej a champagne a Galactic Cowgirl s odvážnejšími farbami vrátane studenej modrej a zlatooranžovej.

Cena: 35 eur

Urban Decay Moondust Glitter paletka v odtieni Galactic Cowgirl. Zdroj: Urban Decay

Hyper Shine High Lite Kit

Ostávame ešte vo svete neodolateľného lesku. Celý beauty svet ohúrila novinka od make-up artisky Katie Jane Hughes. Hughes je známou guru v beauty priestore a predstavenie vlastnej značky KJH.brand začiatkom jesene sa nezaobišlo bez hurhaja a, úprimne, fanfár. Jej prvým produktom je súprava s názvom Hyper Shine: je to rozjasňovač, ktorý si môžeš totálne prispôsobiť. Je na tebe, či pokožke dodáš len jemný jas alebo oslepujúce svetlo.

Súprava boli vytvorená so zreteľom na umelecké duše a profesionálky, pričom ostáva dostupná aj pre laických nadšencov mejkapu. V súprave nájdeš základný pigment (dostupný v štyroch odtieňoch), sérum, ktoré môžeš použiť samostatne alebo zmiešať s pigmentom pre ešte viac odleskov, a štetec. Farby sú univerzálne a zídu sa nielen na tradičný highlighting, ale trebárs aj na pery, oči či telo.

Cena celej súpravy: 70 eur

Hyper Shine High Lite Kit v odtieni Lite Pink. Zdroj: KJH.brand

Essence Očné tiene Multichrome Flakes

Povedali by sme, že končíme s trblietavým svetom, ale nejde to... Sú veľké, žiarivé a ešte aj lacné. Tak by sa dali zhrnúť multichromatické očné tiene (alebo skôr lupienky!) od Essence. Zloženie je ľahké a tieň môžeš použiť samostatne alebo ako topper pre intenzívny metalický efekt. Zoženieš v dvoch odtieňoch: ružový Cosmic feelings a ľadovomodrý Galactic vibes.

Essence Multichrome Flakes v odtieni Cosmic feelings. Zdroj: Essence

Cena: 4,45 eura

Essence je inak vo svojej throwback era: v drogériách už zoženieš ich známy Juicy Bomb lesk na pery v čiernej edícii (s jemnou fialovou farbou) a tiež praskajúce povrchové laky na nechty. Móda sa naozaj opakuje.

Organická Apotéka: „delikatesná“ telová maska

Česká Organická Apotéka (známa aj ako Havlíkova) predstavila tri nové telové produkty pre domáci zážitok ako z kúpeľov. Zaujala nás najmä maska Delikatesa: je to nočná maska na telo, ktorá zabezpečí dôkladnú výživu a hydratáciu pokožky. Nechýba patentovaná zložka na hĺbkovú hydratáciu, kyselina hyalurónova, ovos, uhorkový extrakt a makový olej.

Ukradni si večer pár minút pre seba, masku poriadne vmasíruj do pokožky a vychutnaj si spánok. Ráno sa zobudíš s novým ja a aj novou pokožkou: bude mäkšia, hebkejšia a voňavá!

Cena: 44,50 eura

Nočná telová maska Delikatesa. Zdroj: Havlíkova apotéka

Mixa Ceramide Protect

Dobre, dajme tomu, že nechceš minúť 45 eur na hydratačný krém na telo. Našťastie máš široký výber lacnejších produktov: napríklad Mixa príjemne prekvapila ceramidovým radom na telo, v ktorom je telové mlieko aj hutnejší telový krém. Na výber sú tri možnosti: na normálnu a suchú pokožku, veľmi suchú a citlivú pokožku a na pokožku so sklonom k atopii. Vyberáme zlatú strednú cestu.

Mliečko má hypoalergénne zloženie obohatené o 6 % komplex ceramidov, lipidov a glycerínu. Je výborné na suchú až veľmi suchú pokožku, posilňuje kožnú bariéru a hodí sa ti o to viac v chladnom počasí. Neobsahuje parfumáciu a za sto mililitrov produktu (to je veľkosť balenia masky od Havlíka) zaplatíš necelé dve eurá. Ak sa ti takýto úsporný režim páči, klikni na náš výber dupes populárnych (ale veľmi drahých) kozmetických produktov.

Cena: 7,45 eura

Mixa Ceramide Protect. Zdroj: Mixa

Neutrogena Clear & Defend hydratačný pleťový gél

Tento rad na aknóznu či mastnú pokožku je na svete už nejaký ten čas, no produkty sú konečne ľahko dostupné aj v slovenských drogériách. Pri window shoppingu v drogérii nám najviac do oka padol tento hydratačný krém: má gélovú textúru, žiadnu pridanú parfumáciu a neupcháva póry. Obsahuje niacínamid (v koncentrácii, v ktorej preukázateľne pomáha obnoviť kožnú bariéru a aj bojovať s pigmentovými škvrnami) a k tomu aj upokojujúci pantenol.

Hydratuje intenzívne, ale nie je ťažký a aj mastnokožci ho znesú, a ešte s radosťou. V nadchádzajúcom chladnom počasí ochráni pred vysušovaním, pomôže s hojením vyrážok, mierne vyhladzuje textúru kože a aj zmenší začervenanie. Znie to dobre!

Cena: 12,45 eura

Hydratačný pleťový gél Clear & Defend+ 4 % Niacinamide + Panthenol. Zdroj: Neutrogena

Vianočný bonus z Japonska

Pribúdajú už vianočné limitky, trblietky na sviatočné líčenie či dokonca adventné kalendáre. Do oka nám však padla staronová esencia SK-II v novom šate. Obal vznikol v spolupráci s módnym domom Maison Kitsuné: na vianočnočervenom pozadí sa vyníma ich známa líška v jogínskej pozícii. Vnútri sa zas skrýva ikonická esencia prémiovej japonskej značky. Ideálne ako darček – aj pre seba!

Esenciu kúpiš v darčekovej súprave spolu s čistiacim mliekom, čistiacim gélom a krémom na tvár za zhruba 236 eur.