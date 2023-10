Nová reštaurácia Arte vo Svätom Jure má michelinský potenciál. Ako nám chutila 11-chodová degustačná večera? (Reportáž)

Dekadentná 11-chodová slasť v spoločnosti Pálfiovcov. Aj tak by sme mohli opísať degustačnú večeru v novej reštaurácii ARTE vo Svätom Jure.

Na Slovensku čoskoro otvoria novú reštauráciu, ktorá poteší aj tých najnáročnejších gurmánov. Je ňou fine dining reštaurácia ARTE v Kaštieli Pálffy vo Svätom Jure, ktorého história siaha až do 16. storočia. V tejto bývalej „kráľovskej kúrii“ Habsburgovcov a Pálfiovcov dnes môžeš zažiť rozprávkovú noc a skvostné degustačné menu.

Kaštieľ v minulosti dosiahol najväčší rozkvet v rukách Kataríny Pálfi a jej manžela Štefana Illešháziho, ktorí stavbu premenil na renesančné sídlo. Katarína Pálfi bola aj prvá známa vinárka – na prelome 16. a 17. storočia vyrábala víno, ktoré bolo známe po celom Rakúsko-Uhorsku. Pivnice boli plné fliaš vína a nachádzal sa tu aj výčap piva. Dnes táto tradícia opäť ožíva.

Reštaurácii ARTE šéfuje Čech Jirka Zajíček. Zdroj: ZAR invest/ARTE restaurant

V roku 2016 prešiel kaštieľ do rúk skupiny ZAR, pod ktorú patrí aj Hotel Lomnica, ktorá jeho priestory opäť zrenovovala a oživila aj výrobu vína. Do pivníc Kaštieľa Pálffy sa presťahovalo svätojurské vinárstvo ViaJur z vinohradov vo Farnej, a tak dnes víno opäť dozrieva priamo v historických pivniciach. Vo Farnej je aj farma, z ktorej dovážajú čerstvé suroviny priamo do reštaurácií v kaštieli.

Dosiaľ si tu mohol navštíviť len jednu reštauráciu – Hostinec Palatín, kde varia jedlá rakúsko-uhorskej kuchyne. Najnovšie sem môžeš prísť aj na degustačnú večeru do spomínanej reštaurácie ARTE v bývalom historickom salóniku Habsburgovcov.

Alternatívny fine dining

Predstaví sa tu český šéfkuchár Jirka Zajíček, ktorý predtým v Bratislave viedol reštauráciu Selaví. Ako sám hovorí, vymyslel menu, ktoré je vo svojej podstate veľmi jednoduché, postavené na tradičných surovinách v modernom podaní.