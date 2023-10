SHOPPING LIST: 16 kožených modelov, s ktorými oživíš svoj jesenný šatník. Vyber si z investičných kúskov aj modelov za pár eur

Koža je jedným z najväčších trendov sezóny. Okrem zemitej farebnej palety či klasických strihov ti v našom shopping liste ponúkame aj poriadnu dávku experimentu. Odvážiš sa na krokodílí efekt či burgundy trenčkot?

Po tom, čo film Barbie rozpútal hotové šialenstvo s ružovým trendom barbiecore a ešte predtým sa celý svet zahalil do čiernej vďaka Wednesday, je tu konečne trend, ktorý je pre každého. Svetové prehliadkové móla aj uznávaní influenceri totiž hlásia, že jedným z najväčších hitov sezóny je práve koža, materiál, ktorý vie pôsobiť elegantne a zároveň sexi.



Kožené doplnky a oblečenie alebo modely z nepravej kože zaplnili výklady známych reťazcov, ale aj ponuku módnych portálov na webe. My sme ich za teba prehľadali a prinášame ti shopping list, vďaka ktorému si prídu na svoje milovníčky investičných modelov, ale aj šetrné fashionistky s menším budgetom. V oboch prípadoch ti však prinášame štýl, aktuálne trendy a jedinečné strihové riešenia, ktoré nenájdeš na každej druhej.

Prehľadný shopping list štýlových kožených vecí, ktoré sme pre teba vybrali, nájdeš v tabuľke na konci článku.

Oversized trenčkot od NA-KD

Koža, trenčkoty a jeseň sú klišé, ktoré azda nikdy nevyjde z módy. Toto spojenie však aktuálnu sezónu zažíva mimoriadne veľký hype a my preto hneď na úvod dávame do pozornosti štýlovku od značky NA-KD.





Kabáty a jeseň sú neodmysliteľnou dvojicou. Túto štýlovku nájdeš v e-shope švédskej značky NA-KD. Zdroj: NA-KD

Hnedý trenčkot z nepravej kože, ktorý už na prvý pohľad vyniká oversize strihom, viazaním v páse a luxusným odtieňom hnedej, je rovnako skvelou voľbou pre elegantný, ako aj streetstylový outfit. Je len na tebe, ako sa vyhráš s doplnkami. U švédskeho giganta za tento model zaplatíš 105 eur, no ver, že v ňom v slovenských uliciach určite nestretneš každú druhú.

Rukavičky Karl Lagerfeld

Biele rukavičky zo 100 % prírodnej kože od Karla Lagerfelda sú dvojsečnou zbraňou, ktorá oživí akýkoľvek look. Kým biela farba so zlatými aplikáciami prinesie dávku elegancie, odhalené prsty sa, naopak, postarajú o rebelský podtón.

Strih, aký vidíš na fotke, je totiž už dekády spájaný s motorkármi, rockermi či inými subkultúrami. Tento model do hry prináša okázalosť a nevšedné spojenie elegancie s extravaganciou, a preto je atraktívny pre všetkých, ktorí túžia vyjadriť svoju odlišnosť a nekonvenčný štýl. Mať ho môžeš za 119 eur.

Rukavičky od Karla Lagerfelda ti zaručia elegantný aj sexi look. V tvojom looku pôjde o dvojsečnú zbraň, s ktorou rozhodne zaujmeš. Zdroj: Karl Lagerfeld

Prechodné koženkové šaty od značky ASOS

Prechodné šaty z nepravej kože od značky ASOS ocení nejedna milovníčka okázalosti. Na miestnom trhu totiž podobný model nájdeš len ťažko. Hoci ich strih na prvý pohľad hovorí leto, s dobre nakombinovanou obuvou, pančuškami či robustným kabátom v nich pokojne zažiariš aj v jesenných uliciach.

Okrem farby nás nesmierne zaujal aj strih v oblasti dekoltu a rozparok, ktorý sa s vysokou čižmou postará o sexi efekt. Tieto unikátne šaty kúpiš za 36,65 eura.

Prechodné šaty ASOS využiješ na rôzne sezóny. Všetko je totiž o doplnkoch. Zdroj: Asos

Trendy burgundy kabát Urban Code

O tom, že koža je tento rok trendy najmä v burgundy či vo výrazných červených odtieňoch, sme ti už písali v článku 8 dôvodov, prečo by si sa mala inšpirovať šatníkom Rachel Green. Hoci známa seriálová postava nedala na experiment dopustiť, takéto farebné variácie ti tento rok vrelo odporúčajú aj značky Yves Saint Laurent, Stella McCartney, Gucci či David Koma, ktoré ich zaradili do svojich sezónnych kolekcií.





Burgundy je farbou sezóny a my ti ju ponúkame v extravagantnom prevedení trenčkotu od značky Urban Code. Zdroj: Urban Code

My sme pre teba vybrali dostupný variant kabáta od Urban Code, ktorý si môžeš zaobstarať za 75,55 eura. Okrem trendy farby a lesklého efektu nás nesmierne zaujala aj midi dĺžka, vďaka ktorej dokáže vyniknúť aj zvyšná časť tvojho outfitu. Pokojne sa inšpiruj stylingom na fotke, alebo siahni po čiernych daddy džínsoch či oversize roláku a svoj kabát len tak prehoď cez ramená. Ak zbožňuješ experiment, s týmto modelom si rozhodne na správnom mieste.

Minisukňa Hugo Boss pre školáčky aj office ladies

Ak si milovníčkou trendov, tvoj jesenný šatník sa tento rok nezaobíde ani bez kožených „mini“. Na zoznam tak pridávame aj tento štýlový model s plisovaným efektom od značky Hugo Boss, ktorý kúpiš za 160 eur.





Koža a plisovaný efekt idú najlepšie dokopy na minisukniach. Inšpiruj sa naším shopping listom. Zdroj: Hugo Boss



Okrem toho, že je skvelým doplnkom back to school štýlu a schvaľuje ju Tikok aj instagramoví influenceri, si koženú minisukňu vedia do outfitov zakomponovať aj fashionistky preferujúce office štýl. Je len na tebe, či skôr zvolíš martensky alebo vysoké čižmy, výrazné podkolienky alebo elegantné pančušky, či grandpa pletenú vestu namiesto bielej košele. So spomínaným statement modelom budeš vyzerať cool za každých okolností.

Y2K trend je späť, Bershka ti pomôže s výberom

Jeden z najväčších trendov Y2K módy kapsáče sme tento rok zahliadni na módnych ikonách ako Hailey Bieber či Bella Hadid. Pútavé kožené modely nájdeš túto sezónu aj v ponuke značky Bershka.



Do oka nám padol práve sivý model nohavíc s výraznými vreckami za 35,99 eura, ktoré perfektne zladíš k roláku, oversize veste aj ležérnej blúzke. Nekonečné možnosti na experimentovanie ti však neponúka iba strih nohavíc, ale aj sivá farba, ktorú zladíš azda so všetkým.

Kapsáče sú späť v hre. Tento štýlový model z nepravej kože ti za dostupnú sumu ponúka značka Bershka. Zdroj: Bershka

Statement bunda od Acne studios, ktorú nebudú mať všetci

Táto kožená bunda z jahňacej kože je jedným z najdrahších, no zároveň najštýlovejších modelov na našom zozname. Acne Studios ti v tomto prípade za 2 300 eur ponúka neprvoplánový dizajn, ktorý zaujme kontrastným farebným prevedením, priznanými zipsami aj strihom do pása.



Ako vidíš na fotke nižšie, výborne sa dá kombinovať s elegantnými, ale aj so športovými kúskami, čo túto ikonu robí atraktívnou pre fashionistov s rôznymi štýlmi.

Ak hľadáš investičný kúsok, potom ti odporúčame túto koženú bundu od Acne Studios. Zdroj: Acne studios

Klasika od Zary menom vestové šaty

Na našom shopping liste sme nemohli vynechať ani klasiku v podobe vestových šiat. Čierny model z nepravej kože a s výrazným opaskom nájdeš v reťazci španielskej značky Zara za 39,95 eura. Hoci sú šaty na fotke nesmierne efektné aj samostatne, počas chladnejších dní nič nepokazíš, ani keď ich skombinuješ s košeľou či rolákom. Ak do svojho šatníka hľadáš naozaj všestranný model, gratulujeme, práve si ho našla.

Vestové šaty ocení každá fashionistka bez ohľadu na to, aký má štýl. Ide totiž o všestranný kúsok, ktorý vieš perfektne oživiť s rôznorodými doplnkami. Zdroj: Zara

Ottolinger alebo ako byť neprehliadnuteľná

Nohavice z nepravej kože od berlínskej značky Ottolinger ťa zaujmú lakovaným efektom aj neprehliadnuteľným riasením. Tento extravagantný model za 916 eur však ocenia najmä milovníčky statement kúskov a luxusu.

Keďže nohavice, ako sú tieto, okamžite pritiahnu všetku pozornosť na seba, môžeš pokojne pri ostatných doplnkoch staviť na minimalizmus. Hoci je výborným krokom pri stylingu práve kontrastné zladenie s inou farbou, vyhrať sa môžeš aj s viacerými odtieňmi hnedej. Takéto zladenie sme zahliadli aj na nejednom influencerovi počas svetových týždňov módy.

Lesk, koža, riasenie. Aktuálne trendy našli dokonalé spojenie v dizajne od Ottolingeru. Zdroj: Ottolinger

Korzet od Little Liffner alebo trend, ktorý zotrvá

Zabudnúť nemožno ani na doplnky. Okrem kožených opaskov túto jeseň a zimu zaujmeš práve korzetmi. Podľa portálu Fashionista však ako trend zotrvajú aj budúcu jar, oplatí sa tak do nich investovať.



Do tvojej pozornosti dávame asymetrický model od Little Liffner, ktorý môže byť tvoj za 295 eur. Kombinácia tvaru, čiernej farby a jemnej zlatej pracky robí tento dizajn minimalistický a zároveň výnimočný. Výborne lichotí postave, ale aj oversize košeli či jednoduchým maxišatám. Tak čo, ideš do toho?

Korzety sú trendom posledných sezón, podľa svetových módnych portálov ich však uvidíme aj na jar 2024. Oplatí sa tak do nich investovať a my máme pre teba skvelý tip. Zdroj: Little Liffner FLOW CORSET – opasok

Odvážna s croco efektom a značkou 16 Arlington

Londýnska značka 16 Arlington si na trhu vybojovala popredné miesto vďaka okázalému rukopisu. Minimalizmus pri nej nenájdeš, no za to ti skvele poslúži v nakupovaní výrazných prvkov. Jedným z takýchto úlovkov je práve cigaretová kožená sukňa za 780 eur. Okrem čokoládovej farby ťa zaujme práve momentálne veľmi trendy krokodílím efektom.



Ten pôsobí veľmi nostalgicky a svoj hype zaznamenal aj v rokoch 2018 a 2019, no podľa svetových prehliadkových mól sa naň oplatí vsadiť aj tento rok. Potvrdzujú to značky Givenchy, Tory Burch či Ferragamo, ktorí ho uviedli najmä na kabelkách. Sama uznaj, že rovnako skvele vyzerá na obľúbenom prvku ženského šatníka, teda na sukni.

Britská značka nedá v dizajne na okázalosť dopustiť. Táto cigaretová sukňa s krokodílím efektom je toho jasným dôkazom a my ti ju vrelo odporúčame zaradiť do šatníka. Zvieracie potlače sú totiž opäť v hre. Zdroj: 16 Arlington

Glash béžové nohavice

Na shopping list prikladáme aj trochu béžovej. Hoci tejto farbe už šliape na päty burgundy či červená, my ju na jeseň aj v zime radi uvidíme. Vo svojom šatníku na ňu nedá dopustiť ani nemecká blogerka Leonie Hanne či Rosie Huntington-Whiteley, ktorá pravidelne patrí k najlepšie oblečeným ženám Hollywoodu.

Efektný model béžových nohavíc Barbara so zapínaním na zips a gombík ti ponúka značka len za 22,19 eura. Okrem toho, že sú nohavice vnútri zateplené, ťa zaujmú aj voľnejším strihom, ktorý im pridáva na komforte.





Béžová sa zo zoznamu trendov nikam nechystá. Túto sezónu sa do nej zahalili aj svetové celebrity. Inšpiruj sa a zaobstaraj si túto štýlovku od Glashu. Zdroj: Glash

Zahaľ sa do nesmrteľnej kaki farby a značky Pull&Bear

Kaki farba sa túto jeseň objavuje v ponuke niekoľkých známych reťazcov. Obľúbená značka Pull&Bear nie je výnimkou a my sme pre teba vypátrali tento štýlový prechodný kabát. Hoci zaujme najmä milovníčky klasiky, strihové riešenie, zošívaný lem, ale aj hravý opasok z neho robia jedinečný a neprehliadnuteľný dizajn na trhu. Keďže zaň zaplatíš len 69,90 eura, neutrpí ani tvoja peňaženka.

Kaki farba a jeseň idú ruka v ruke. Na zoznam preto hádžeme aj tento klasicky riešený trenčkot. Zdroj: Pull&Bear

Kožená bunda All Saints

So slnečným počasím sa ti outfit skladá ľahko. Teda v prípade, že máš v šatníku must have kúsok menom kožená bunda. Do tipov na jesenné nákupy hádžeme aj túto štýlovku z prírodnej kože, ktorú ti za 341,90 eura ponúka britská značka All Saints.

Okrem tvaru ťa zláka aj zlatými aplikáciami, prackami v oblasti pása a priznanými zipsami, ktoré samy osebe pôsobia ako efektný doplnok.

Kožená bunda je jedným z must have kúskov dámskeho šatníka. S modelom od All Saints budeš skrátka neprehliadnuteľná. Zdroj: All Saints

Marcella

Maxisukne sú ďalším Y2K trendom, ktorému nevieme odolať. Kým v sezóne jar/leto 2023 prevládali najmä denimové kúsky, na jeseň sa pohráme práve s koženými prevedeniami. Značka Marcella ti tento odvážny model z nepravej kože ponúka za 69,90 eura. Odvážny práve vďaka rozparku, ktorý nechá rafinovane vyniknúť čižmy, martensky či robustné sneakersy.

Maxisukne sú tento rok jedným z najväčších trendov. Denimové prevedenia na jeseň nahrádza koža či imitácia kožených materiálov. Zdroj: Marcella

NANUSHKA

Náš zoznam nemožno ukončiť štýlovejšie ako týmto statement modelom nohavíc od značky NANUSHKA. Tú, mimochodom, zbožňuje Harry Styles aj Kendall Jenner.

Hnedý model s imitáciou hadej kože je skvelým investičným kúskom, ktorý môžeš mať za 498 eur. Okrem toho, že výborne vynikne pod kabátom, sa môžeš vyhrať aj s farebnou paletou doplnkov či horného dielu outfitu.

Nanushka má v ponuke brutálny trend. Tieto nohavice ťa zaujmú haďou potlačou aj koženým spracovaním. Zdroj: Nanushka

Hoci je hadia potlač len pre odvážne, jej miesto na zozname populárnych trendov obhajujú aj svetové značky Khaite či 16 Arlington. Ak ťa v týchto štýlovkách stretneme v uliciach Bratislavy, v outfit checku ti dávame desať z desiatich.