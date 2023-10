Tvorca seriálu Mr. Robot natočil pre Netflix antihollywoodsky postapokalyptický film. Zahrali si v ňom Ethan Hawke a Julia Roberts

Nový film od tvorcu seriálu Mr. Robot vyzerá veľmi nádejne. Zahrala si v ňom hollywoodska špička a vyjde na Netflixe.

Čo sa stane s USA, keď čelia gigantickému cyber útoku, ktorý položí na kolená celú krajinu? Zistia to Mahershala Ali, Julia Roberts, Ethan Hawke či Kevin Bacon v postapokalyptickom thrilleri Leave the World Behind. Napísal a natočil ho Sam Esmail (tvorca seriálu Mr. Robot) podľa úspešnej rovnomennej knihy od spisovateľa Rumaana Alama.

Dej sa zameriava na manželov (Julia Roberts a Ethan Hawke), ktorých vyruší majiteľ domu (Mahershala Ali), v ktorom žijú. Zobral so sebou aj svoju dcéru (Myha'la Herrold zo seriálu Industry). Tvrdia, že sa blíži apokalypsa a chcú sa pred ňou ukryť. Trailer v ďalších scénach zobrazuje ich snahu prežiť a vyhnúť sa nebezpečiu.

Leave the World Behind sa viac než na katastrofické scény zameria na psychiku postáv a to, ako sa vyrovnávajú s apokalypsou a jej dôsledkami. Snímka sa dostane na Netflix už 3. decembra 2023.