Somervillský Frankenstein: Hypnotizér sa pokúsil sugesciami oživiť mŕtvolu. Veril, že je len v kataleptickom stave

Hypnóza údajne dokáže ľudí vziať do svojich minulých životov. Môže však človeka spraviť na 24 hodín mŕtvym?

Hypnóza ako ju poznáme dnes, sa používa najmä v psychológii a terapii. Na začiatku 20. storočia ju však vnímali úplne inak. Objavovala sa najmä v uliciach rušných miest, kde ju predvádzali záhadní umelci, hypnotizéri. Vždy si vybrali jedného dobrovoľníka z publika, z ktorého počas vystúpenia spravili svoju bábku. Donútili ho robiť zábavné, šialené – niekedy až neuveriteľné veci.

Kataleptický stav. Zdroj: Wikipedia commons/@Wellcome Images

Medzi takýchto pouličných zabávačov patril aj talentovaný šoumen a hypnotizér Arthur Everton. So svojím vystúpením chodil z mesta do mesta, až kým sa neusadil v Somerville, v New Jersey. Práve tu sa mu jedno z predstavení vymklo kontrole a jeho subjekt padol bezvládne na zem. Lekári na mieste skonštatovali jeho smrť. Keďže si bol Everton istý, že ho dokáže pomocou hypnózy ešte oživiť, ale polícia ho už odviedla na stanicu, poslal za ním svojho kolegu, hypnotizéra Williama Davenporta.

William sa preto vybral nepozorovane do márnice, kde sa malo nachádzať nehybné a studené telo dobrovoľníka. Celý život veril, že je predurčený robiť veľké veci a práve teraz nastal jeho čas. Dokázal pomocou sugescií prebrať človeka, ktorý už nedýchal približne 24 hodín? Môže kataleptický stav navodiť ľuďom symptómy podobné smrti?



