Odsúdenci z politických strán: Aké trestné činy spáchali a koľko za to sedeli?

O podporu občanov sa spomedzi politických strán uchádzali či naďalej uchádzajú ľudia s pohnutou minulosťou.

Ľudia z kandidátok politických strán, súčasní či bývalí politici, sú najčastejšie odsúdení za extrémistické trestné činy. Nájdeme však medzi nimi aj vraha, rasistu, daňového podvodníka či muža, ktorý sexuálne zneužil maloletého chlapca.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Daniel Lipšic (ex-NOVA)

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic bol dlhoročným členom KDH a neskôr spoluzakladateľom strny NOVA. Za svoju politickú kariéru pôsobil aj ako minister vnútra a minister spravodlivosti.

V roku 2016 bol Lipšic poslancom parlamentu a lídrom strany NOVA. 16. septembra toho istého roku na Vajnorskej ulici v Bratislave zrazil autom 72-ročného muža, ktorý následkom zranení zomrel. Súd ho za prečin usmrtenia odsúdil na 3 roky s podmienečným odkladom na 5 rokov. Okrem toho mu na 6 rokov zakázal šoférovať. Krátko na to sa Lipšic vzdal svojho mandátu poslanca.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Jozef Király (ex-ĽSNS)

Najvyšší súd SR poslal v roku 2021 Jozefa Királyho, vtedy už bývalého okresného predsedu ĽSNS za Poprad, na 23 rokov do väzenia. Király ešte v roku 2019 v obci Šuňava pri Poprade zavraždil nožom Romana A. Bývalý člen ĽSNS, ktorý bol majiteľom pohrebníctva, muža dobodal v dome smútku.

Telo obete uložil do patologického vaku a v aute ho priviezol domov. Manželku nahovoril na to, aby mu pomohla telo odstrániť. Keďže sa s ním chcela rozviesť, jej spoluúčasť na trestnom čine využil na to, aby ju vydieral.